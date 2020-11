Jongerenafdeling Bij1: actie legt gevoeligheid racismeprobleem bij politie bloot

In de Amsterdamse gemeenteraad zorgde Bij1 al eerder voor commotie door kritiek te uiten op de politie. Beeld ANP

In de flyer wordt het werk van agenten geassocieerd met racisme, geweld en onderdrukking. Volgens hoofdcommissaris Frank Paauw van de Amsterdamse politie is sprake van ‘opruiende teksten’. Hij noemt de flyer ‘een grove belediging’ en ‘volledig misplaatst’.

‘De meme raakt een gevoelige snaar,’ zo staat in de verklaring van Radicaal. ‘De politie heeft in- en extern een groot racismeprobleem en misbruikt haar geweldsmonopolie.’ Volgens Radicaal vindt de politie het lastig om dat bespreekbaar te maken.

De flyer is volgens Radicaal een ‘zichtbare satire’ en een ‘zogenaamde wervingscampagne’. Centraal staat de bonus van 300 euro die agenten in het vooruitzicht is gesteld, met vragen als ‘verdedig jij graag onderdrukkers’, of ‘jouw racisme ongestraft kwijt kunnen’ en ‘sla jij mensen die je niet begrijpt in elkaar’, gevolgd door de oproep ‘dan zoeken wij jou!’.

‘Verbinden in plaats van polariseren’

“Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar het is spijtig te moeten constateren dat op basis van vooroordelen en generalisaties politiek bedreven wordt,” reageert Paauw. “Juist van politieke partijen mag je in deze moeilijke tijden verwachten dat ze nadenken over hoe te verbinden in plaats van te polariseren.”

De Nederlandse politievakbond ACP gaat aan het Openbaar Ministerie vragen of er iets te doen is tegen de actie van Radicaal. “Dit is buiten iedere proportie,” zegt voorzitter Gerrit van de Kamp. “Het leeft enorm onder agenten op sociale media. Ze zijn heel boos, daarom moet dit worden aangepakt.”

Ook de Nederlandse Politiebond is niet te spreken over de teksten. Radicaal stelt dat de politie de problemen liever lijkt te negeren. ‘De vrijheid van meningsuiting geldt in dit land blijkbaar als je profeten wilt beledigen of ‘Marokkanen’ wilt ‘verdelgen’, maar niet als je kritiek hebt op de politie,’ zo staat in de verklaring.

Duoraadslid Freer Verkerke noemde de actie van de jongerenbeweging op twitter ‘goed werk’. “Het doet pijn als iemand de pleister in een keer wegtrekt. En de rest van de wereld kan zien dat er een stinkende puswond onder zit, ondanks alle woorden.”

De flyer is inmiddels van sociale media gehaald, omdat een van de personen op de foto heeft aangegeven niet geassocieerd te willen worden met het statement.

In de Amsterdamse gemeenteraad zorgde Bij1 eerder al voor commotie door kritiek te uiten op de politie. Toenmalig fractievoorzitter Sylvana Simons stelde in februari 2019 vragen over ‘buitensporig politiegeweld’ nadat een verwarde man, die dreigde met een neppistool, zich liet neerschieten door de politie. Simons werd hierop hard aangevallen in de raad, zeker toen ze zei dat ze van jongeren van kleur hoorde dat die bang zijn te worden neergeschoten door agenten.