Johan Remkes gevraagd voor burgemeesterspost Den Haag

Johan Remkes tijdens een coalitieoverleg over stikstof in de Groen van Prinstererzaal. Beeld ANP

Remkes heeft tegen Smit gezegd bereid te zijn om deze functie uit te willen voeren. De Haagse fractievoorzitters hebben woensdagmiddag een kennismaking met de kandidaat. Daarna moet duidelijk worden of de commissaris van de Koning in Zuid-Holland hem inderdaad benoemt tot waarnemer.

Remkes moet Den Haag besturen na het vertrek van partijgenote Pauline Krikke. Zij stapte zondag op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad concludeerde dat Den Haag jarenlang nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen. De stapels brandhout werden veel hoger dan afgesproken. Krikke en haar voorgangers, die als burgemeesters verantwoordelijk waren voor openbare orde en veiligheid, grepen niet of nauwelijks in. Bij de laatste jaarwisseling ging het daardoor mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte daar veel schade aan.

Het is de bedoeling dat de nieuwe waarnemer tot volgend jaar aanblijft. In die tijd moet de Haagse politiek in rustiger vaarwater komen. Komend voorjaar moeten de provincie, de Haagse fractievoorzitters en de minister van Binnenlandse Zaken beslissen wanneer de zoektocht naar een definitieve burgemeester wordt geopend.