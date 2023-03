Johan Derksen was geen partij voor teflonpremier Rutte

Beeld SBS6

Kansloos waren ze, met boter en suiker gingen ze erin, de mannen van Vandaag Inside. Na afloop droop de teleurstelling van de gezichten. Vooral Johan Derksen leek zich te realiseren dat ie geen partij was geweest voor de teflonpremier: slecht voorbereid, de feiten niet paraat, verder dan beetje ja-maren kwam hij niet.

Ze hadden er nog zo naar uitgekeken: Mark Rutte, tijdens campagnes nooit te beroerd om zijn hengeltje uit te gooien in een troebele vijver, kwam langs bij de onderbuik van Nederland, de stamtafel van de wansmaak. Je zag het aankomen: daar draait Rutte zijn hand niet voor om. Die weet, als het ordinair wordt: gewoon meelachen. Bij Lips thuis had vooraf niemand er niet bijster veel zin in.

En het werd precies zoals voorspeld: dom geklets, stemverheffingen en René van der Gijp die zich beperkte tot een beetje in de verte staren. Het ging van gebakken lucht naar geklaag over alles en iedereen. Een stukje Groningen, een blokje toeslagenaffaire en huppeteetje, door naar het afwezige seksleven van de premier.

Gebbetjes over Rutte en de Italiaanse premier. Rutte die vertelde heus wel te weten wat neuken is. “Er zijn mensen die het doen en het er niet over hebben en er zijn de mensen die het nooit doen en het er continu over hebben.” Waarna de premier, goeie genade, veelbetekenend naar Derksen knipoogde. Inderdaad, een voorbereide grap. Uiteindelijk werd ook Gijpie wakker toen er een fietshelm op tafel verscheen met een dildo erop. Zo’n gaaf land is dit.

Het was de makkelijkste uitwedstrijd voor Rutte dit seizoen, maar Lips bleef verward achter: hij had nog steeds geen idee op wie hij moest stemmen voor de Provinciale Staten.

