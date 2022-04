Johan Derksen en Vandaag Inside: is de grens ditmaal dan echt bereikt?

Johan Derksen in de studio van 'Vandaag Inside'. Beeld Brunopress

Vandaag Inside, voorheen VI Inside en weer eerder Veronica Inside, hobbelt al jaren van ophef naar ophef. Dan gaat het over racisme, dan over homofobie en dan weer over vrouwonvriendelijkheid – en weer terug.

Telkens kwam de oproep dat de grens nu toch echt was bereikt en dat het programma van de buis moest, maar telkens gingen Johan Derksen en zijn tafelgenoot René van der Gijp een tijdje later weer verder met de kantinehumor die hen zo populair heeft gemaakt.

Deze week werd de grens opnieuw een stukje opgerekt. Derksen vertelde hoe hij in zijn jonge jaren een kaars in een bewusteloos-dronken vrouw had gestopt. Het werd aan tafel behandeld als een goede grap.

Is de grens ditmaal dan echt bereikt?

“De grens is natuurlijk allang bereikt, alleen niet voor iedereen,” zegt publicist Julia Wouters, die is gespecialiseerd in vrouwelijk leiderschap. “Het programma wordt ontzettend goed bekeken. Veel mensen vinden het programma steeds gênanter, maar heel veel mensen vinden het heerlijk.”

Kleedkamerhumor

Volgens Wouters vertegenwoordigen de mannen van Vandaag Inside een groot deel van Nederland. “Namelijk de politiek incorrecte kleedkamerhumor van ouderwetse mannen. Je ziet hoe goed het wordt bekeken. Deze mannen worden goed betaald om altijd net langs de randjes te scheren en soms gaan ze eroverheen.”

Het sfeertje aan tafel is wat de vele kijkers juist waarderen, aldus Wouters. “Het is Derksen die het zegt, maar het gaat erom dat de mannen aan tafel in hun broek plassen van het lachen, zo grappig vinden ze het. Die mannen die daar aan tafel zitten, die zitten ook thuis op de bank en die doen het ook in hun broek van het lachen. Haha, een bewusteloze vrouw, haha, en een kaars, nou, daar had ze niet van terug. Dat is de cultuur. Elkaar niet aanspreken van: doe eens normaal, man.”

Smakeloos

De kans dat Talpa het programma zal verbieden, acht ze dan ook klein, ook niet na dit zoveelste incident. “Je mag niet geschrokken zijn als een commerciële omroep commerciële keuzes maakt die vrij smakeloos zijn. Bij Marc Overmars bleken het uiteindelijk ook de sponsors te zijn die zeiden: hier hebben we geen zin meer in. Het is uiteindelijk: money talks. Zolang er geld valt te verdienen, maakt het niet uit hoe smakeloos het is.”

Ook mediadeskundige Bert van der Veer verwacht niet dat Talpa de stekker uit het programma zal trekken. “Het is duidelijk dat sinds het programma van één keer per week naar vijf keer per week is gegaan, het een belangrijke backbone van SBS is geworden. Je vindt niet zomaar een programma dat Vandaag Inside tussen half tien en half elf kan vervangen. Talpa heeft ook een commercieel belang.”

Brandstapel

Van der Veer vindt daar ook inhoudelijk veel voor te zeggen. “De vraag is of je je iets moet aantrekken van deze storm van kritiek en boycotachtige beweging. Het is niet aan Talpa om een programma te verbieden. Het programma schuurt en houdt de mensen bezig. Dat is een functie op televisie die ik erg op prijs stel. Moet Jan Wolkers nu ook op de brandstapel?”

De hele discussie of Derksen en co nog wel verder kunnen, noemt hij ‘the heat of the moment’. Van der Veer: “Van der Gijp maakte bijna een aangeslagen indruk. Hij suggereerde het programma voortaan niet meer live op te nemen, maar welke foute grappen gaan ze er dan uitknippen? En welke godheid gaat dat beslissen? Dat wordt zelfcensuur en dat moet je niet willen.”

Talpa zal dan ook vasthouden aan de succesformule, denkt Van der Veer. “Je moet ze lekker hun gang laten gaan en af en toe gebeuren er zulke dingen. Dat is ook weer voer voor discussie.”

Contract van Johan Derksen

Volgens Mark Koster, die een biografie over John de Mol schreef, zit De Mol zeker met de kwestie in zijn maag. “Hij vindt dit vreselijk. Hij houdt van aandacht en sensatie, maar hier zit hij niet op te wachten.”

Ingrijpen wordt echter zelfs voor De Mol juridisch lastig, aldus Koster. “In zijn contract staat dat Derksen mag zeggen wat hij wil. Hij heeft geen enkele beperking, dat is juridisch vastgelegd. Als De Mol hem eruitkiepert, kan Derksen zich op zijn contract beroepen. Aan de andere kant staat in het contract dat Derksen niet kan opstappen.”

Zo houden de twee elkaar volgens Koster in een juridische wurggreep. Koster: “Net als een voetballer. In zijn contract staat dat Derksen móet spelen, maar hij bepaalt zelf waar hij staat in het veld.”

Talpa heeft aangekondigd dat Johan Derksen donderdagavond in het programma zijn excuses zal aanbieden. Julia Wouters: “Als dergelijke mannen hun excuses aanbieden, zeggen ze altijd dat ze het betreuren dat hun opmerkingen kwetsend zijn overgekomen. Eigenlijk zeggen ze: ik betreur het dat ik ben betrapt.”