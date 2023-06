Is er een aardbeving geweest tegenover De Nederlandsche Bank?

Een hoekje dat niemand boeit op de kruising Stadhouderskade en Van Woustraat. Beeld Hannah Bults

Wie een rubriek maakt die draait om de vraag of bepaalde locaties of situaties in de openbare ruimte misschien niet anders zouden kunnen, moet bestand zijn tegen onhandigheid, onkundigheid en onnadenkendheid. Of, deze week het geval, tegen schijnbare desinteresse. Want het lijkt erop dat er sprake is van een van god en de gemeente vergeten plek op de Stadhouderskade. Een hoekje dat niemand boeit.

Aan het water, op de hoek met de Van Woustraat. Uitkijkend op De Nederlandsche Bank, dus geld kan er de oorzaak niet van zijn dat het lijkt alsof er een bescheiden aardbeving heeft plaatsgehad en niemand vervolgens in actie is gekomen. Het is een zootje, apocalyptisch bijna. Onkruid overal. Fietsenrekken die zo scheef staan dat ze in het water dreigen te kukelen, voorwielen waarvan de rest van het lijk is verdwenen.

Liefdeloze plek

Een plek die over het hoofd is gezien, melde Parool-lezer Rik Kruisdijk, géén pseudoniem van de schrijver van dít stukje overigens. ‘Kan dit anders?’ schreef hij. ‘Al jaren is de kade bij de Stadhouderskade (steiger Hop On Hop Off-boten) een verwaarloosde plek. Verzakking, fietsenrekken schots en scheef, fietswrakken, afval. Niemand houdt van deze plek. De gemeente al helemaal niet.’

Even een stukje context: de stad staat er tegenwoordig natuurlijk puik bij, deze rubriek ten spijt. Amsterdam is de afgelopen decennia opgeknapt, aangeharkt en doorgeselecteerd. Ouwe zooi is vervangen of – meestal – respectvol hersteld, de stedelijke inrichting fonkelt dat het een aard heeft.

Uit het lood

Maar soms, héél soms, zie je hoe het kan zijn als onderhoud achterwege blijft en van alles uit het lood komt te staan. Op een klassieke verkeersplek: hier gaat niemand voor zijn lol een poosje halt houden om te voelen wat een fijne stad Amsterdam toch is. En dus is de suggestie dat niemand van deze plek houdt een logische.

Is het een luxeprobleem dan? Is het om de langsjakkerende fietsforens of filerijdende automobilisten te confronteren met contrast? Zo van: zó kan het ook, aan opgepoetstheid gewende beste stadsgenoot. Tegelijk, óók een mening: het heeft ergens wel wat. Berlijn in Amsterdam, welig tierend groen dat stoeptegels opzij wrikt, waarmee het duidelijk maakt dat wat wij de stad noemen ook maar een dun tapijtje is, waaronder moerassige grond doet wat het wil? Of, om terug te komen op lezer Kruisdijk: is deze plek gewoon vergeten?

Stadsdeel Zuid: ‘Kwestie werk van werk maken’ Niks desinteresse, zo laat een woordvoerder van stadsdeel Zuid weten: de plek staat op de nominatie om te worden aangepakt. Het blijkt een kwestie van ‘werk met werk maken’, zoals de gemeente dat nogal eens pleegt te formuleren. Wat de ambitie inhoudt dat reparaties zo veel mogelijk worden gebundeld. Niet eerst de straat open voor de riolering en even later voor het stroomnet, maar alles tegelijk. Snugger, maar het gevolg is dat ingrepen vaak op elkaar moeten wachten en er tijdelijk situaties kunnen ontstaan die verwaarlozing doen vermoeden. Waarop wordt hier gewacht? De herinrichting van de noordelijke zijde van de Van Woustraat, aldus de woordvoerder. “Deze plek kan en wordt inderdaad veel mooier. Momenteel wordt dit deel van de Stadhouderskade opnieuw ingericht. Uiteraard knappen we dan ook de stoep en de kade op, zodat later dit jaar de Singelgracht en Oude Pijp weer in stijl met elkaar zullen zijn verbonden.”

