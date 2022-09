Instortingsgevaar: twee Amsterdamse kades hebben te maken met zinkgaten

Zinkgat op de Lijnbaansgracht. Beeld Jennifer Gijrath

In het geval van de Lijnbaansgracht, waar vorige week een diep zinkgat ontstond, blijkt nu dat er een oorzakelijk verband is met onderzoek dat werd uitgevoerd door duikers. Hierna stortte een deel van het wegdek in.

Onderzoek wijst uit dat bij deze kade het grondkerende scherm, dat voorkomt dat grond gaat verschuiven, ontbreekt, aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst. ‘Het duikonderzoek heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat het kwetsbare evenwicht is verstoord en er zand onder het wegdek heeft kunnen wegspoelen in de richting van de gracht.’

Leidsegracht

Ook elders zijn zinkgaten gemeld in de stad. Dinsdag ontstond een zinkgat in de kade van de Leidsegracht tussen de Prinsengracht en de Raamdwarsstraat. De straat is daarna met spoed afgesloten en voorlopig alleen bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Opvallend genoeg ontstond ook dit zinkgat tijdens een onderzoek voor de vernieuwing van de kade: er werden proefsleuven gegraven om de staat en opbouw van de kade in kaart te brengen. Deze werkzaamheden waren mogelijk de aanzet voor het zinkgat. Uit een onderzoek dat vervolgens werd gedaan, blijkt dat onder dit stuk kade de houten funderingsvloer ontbreekt. Net als bij de Lijnbaansgracht kon ook hier de grond achter de kademuur uitspoelen naar de gracht.

Kettingreactie

Dinsdag werd bekend dat al enkele weken eerder ook een zinkgat was ontstaan op de Lijnbaansgracht ter hoogte van de Elandsgracht. Ook dit gat is afgezet met hekken. Vanaf half oktober wordt hier de kademuur hersteld. Het is zeer aannemelijk dat onderzoek hier een kettingreactie in werking heeft gezet. In de kademuur is te zien dat er recent in de muur is geboord. Ook zijn er bakstenen weggehaald.