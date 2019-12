Inspectierapport Haga Lyceum hoeft niet van tafel

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld anp

De inspectie stelde deze zomer onder meer dat de school onvoldoende afstand neemt van omstreden figuren, die bijvoorbeeld salafistisch gedachtegoed aanhangen. Burgerschapsonderwijs zou ondermaats zijn en er was sprake van financieel wanbeheer en zelfverrijking door het bestuur, concludeerden de inspecteurs.

Volgens de school hadden de conclusies van de Onderwijsinspectie niet naar buiten mogen worden gebracht, onder meer omdat dit van invloed zou kunnen zijn op de schoolkeuze van ouders. Het gerechtshof stelt nu echter dat het rapport al bekend is gemaakt en dat er dus geen spoedeisend karakter meer zou zijn.

Integendeel, schrijft het hof vandaag: het aantal leerlingen is zelfs toegenomen. ‘De vordering van het Haga Lyceum in dit kort geding lijkt vooral te zijn ingesteld om de onrechtmatigheid van het rapport vastgesteld te krijgen met het oog op de bestuursrechtelijke procedure over de aanwijzing van de minister.’

Juridische procedures

De uitspraak van het hof in Den Haag betekent dus niet dat er een einde komt aan de berg van juridische procedures rond het Cornelius Haga Lyceum. Op 20 januari zal er een uitspraak komen van de rechtbank over de vraag of onderwijsminister Slob terecht het vertrek van bestuurder Soner Atasoy verlangt.

Verder denkt de islamitische school volgens advocaat Wouter Pors na over een schadeclaim in een civiele procedure tegen de overheid ‘wegens onrechtmatige daad’. In zo’n zaak zou zowel het opereren van de AIVD als de Onderwijsinspectie centraal staan, naast het handelen van onderwijsminister Arie Slob. De school zal hier een beslissing over nemen na de uitspraak op 20 januari.

Voorname bouwsteen in een zaak tegen de overheid zal het eerder deze maand verschenen rapport zijn van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. Die concludeerde dat beschuldigingen over radicale islamitische invloeden rond de school onvoldoende zijn onderbouwd door de AIVD. Als gevolg van dat ambtsbericht uit januari verdween een positief conceptrapport van de Onderwijsinspectie van tafel en volgde in juli een vernietigend oordeel van de inspectie.