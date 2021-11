Inparkeren voor gevorderden: eerste deel fietskelder geplaatst ín het IJ

De aankomst van de semionderwaterfietsenkelder aan het IJ. Beeld Eva Plevier

Het is inparkeren voor gevorderden. Het drijvende gevaarte is 90 meter lang en zeker 20 meter breed: dat doe je niet even uit de losse pols. En dus staan dertig, misschien wel veertig mannen met hardplastieken helmpjes in opperste staat van concentratie toe te kijken hoe wat eruit ziet als een enorme betonnen plaat met lieren centimeter voor centimeter op zijn plek wordt geschoven.

Het is een fietsenkelder. Een langgerekt betonnen bak waarin uiteindelijk ruimte zal zijn voor vierduizend fietsen. Niet helemaal onder water, wel grotendeels onder de waterspiegel: de bovenkant, het dak van de parkeergarage, komt gelijkvloers met de De Ruijterkade. En zo is de stad straks weer een stukje groter. Of, als je kiest voor het waterige perspectief, het IJ weer een stukje kleiner. Nog even en we hebben geen brug meer nodig.

Eerste van drie delen

Het is het eerste van drie betonnen kelderdelen die maandagochtend op zijn plek werd gezet. Donderdag volgt het middelste stuk, zondag het laatste deel. Tezamen goed voor een slordige 300 meter semionderwater Amsterdam dus. Omdat de nood hoog is bij CS, waarnaar een substantieel deel van de 80.000 dagelijkse reizigers met de fiets aan- of afreist.

Op straat mag je als parkeur niks meer: het station heeft een bijzondere status voor de gemeentelijke fietsenknippers. Buiten de rekken parkeren betekent bijna onherroepelijk dat je je fiets moet ophalen bij het Fietsdepot in het Westelijk Havengebied. Streng handhaven mag echter alleen als je als gemeente je uiterste best hebt gedaan om goedgekeurde parkeerplekken te creëren en deze Fietsenstalling IJzijde is een stevig deel van die ambitie.

Kelder op palen

Maandagmorgen werd het eerste deel dus op zijn plek gezet. In elkaar gezet op een terreintje in het Westelijk Havengebied en vanaf ’s morgens vroeg met de grootst mogelijke voorzichtigheid over het IJ vervoerd. Daar staan de onder water geheide palen al klaar, wachtend op het enorme gewicht dat ze de komende decennia moeten torsen.

Het precisiewerk is dan ook nog niet gedaan als het kelderelement eenmaal strak op zijn plek ligt. Nu moet de boel nog, zo geleidelijk als mogelijk, langzaam naar beneden worden gedrukt. Het gevaarte zakt 40 centimeter met behulp van ballast in de vorm van grote zakken grind. Containers, die worden volgepompt met water, maken het makkelijker om een beetje te spelen met het afzinktempo.

Dat het nauw luistert allemaal is wel duidelijk, en geldt bovendien natuurlijk altijd bij dergelijke bouwwerken. Maar op deze plek, het is al vaker gezegd, is het wel heel complex werken, met voorzichtigheid van het allerhoogste niveau. Onder deze garage lieten ingenieurs namelijk jaren terug al tunneldelen afzinken: de buizen voor de Noord/Zuidlijn, die precies op deze plek de ondersteek maakt.

Woekeren met ruimte

Het is woekeren met ruimte, en hier nog meer dan elders in de stad. Want vóór de garage komt, iets lager dan deze betonnen bak, een aanvaarbescherming: je moet er niet aan denken dat een op hol geslagen binnenvaartschip of pontveer de kelder aan stukken vaart en iedereen binnen verdrinkt. Deze beveiliging gaat trouwens ook dienen als bescherming van de Noord/Zuidlijn, de Michiel de Ruijtertunnel en het busstation met overkapping.

Uiteindelijk, ergens volgend jaar, kan er worden gestald achter CS. Onlangs werd bovendien bekend dat ook onder de oostelijke sporen ruimte komt voor nog eens een kleine negenduizend fietsen. En het vlaggenschip van het fietsparkeergebeuren, een kelder in het straks nieuwe bassin van het Open Havenfront, gaat plek bieden voor zevenduizend fietsen.

Als straks aan alle voorwaarden is voldaan, zal het aankomen op de Amsterdammer en de forens: gaat die de moeite nemen om zijn fiets zo diep ondergronds te parkeren? Het is bekend dat die hun vervoermiddel het liefst op het perron aan een paal zouden vastketenen. Dat dat straks in een kelder moet, zal waarschijnlijk niet van harte gaan, maar als de handhavers zo actief blijven als ze nu zijn, zullen de fietsers wel moeten.