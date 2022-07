Informatie over Inez Weski vormde start onderzoek naar advocaat Youssef Taghi

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, komt aan bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught. Beeld Robin Utrecht/ANP/HH

‘De roze olifant in de kamer’, zo noemde de rechtbankvoorzitter in de strafzaak tegen Youssef Taghi een proces verbaal waar woensdagochtend het nodige gesteggel over ontstond. De advocaten van Youssef Taghi vroegen zich af waarom het proces verbaal, dat al op 23 juli 2021 werd opgemaakt, pas onlangs aan de verdediging werd verstrekt.

Het proces verbaal vormde de start van het onderzoek 26Mandel. Dat is het onderzoek naar Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi. In zijn rol als advocaat zou hij volgens het OM een belangrijke schakel hebben gevormd tussen de in de zwaarbeveiligde EBI gedetineerde Ridouan Taghi en de buitenwereld. Youssef Taghi zou zijn neef hebben geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping en bij de voortzetting van diens drugshandel. Woensdagochtend kwamen daar een aantal nieuwe verdenkingen bij: de omkoping van Marokkaanse rechters en ambtenaren van de Belastingdienst en

Het OM erkende dat het in het proces verbaal om een ‘geheimhouder' ging, maar een naam werd niet genoemd. Daarop gaf de rechtbankvoorzitter de strekking van het document weer. Twee familieleden van Ridouan Taghi zouden in versleutelde gesprekken gesproken hebben over de mogelijkheid dat Inez Weski, de advocaat die Ridouan Taghi bijstaat in het Marengo-proces, mogelijk usb-sticks de EBI zou hebben binnengebracht.

Justitie stelde daarop ‘niet de bevestiging’ te hebben dat Weski via US-sticks informatie de EBI binnen en weer naar buiten zou hebben gebracht. “We weten het niet,” aldus een van de twee officieren van justitie. “We hebben niet de conclusie dat het heeft plaatsgevonden. Er is ook geen actief nader onderzoek gedaan om te kijken of het zou kunnen kloppen.”

De rechtbank was van mening dat het Openbaar Ministerie transparanter had kunnen zijn over het proces verbaal. De voorzitter las vervolgens de conclusie van het onderzoeksteam voor over de kwestie van de usb-sticks. ,,Het kan niet anders dan dat dit via mr. Weski is gebeurd.”

Het proces verbaal is belangrijk. Op basis van het gewraakte verbaal werd niet alleen het onderzoek naar Youssef Taghi gestart, ook werden BOB-middelen ingezet. Dit zijn bijzondere opsporingsbevoegdheden, zoals het opnemen van vertrouwelijke communicatie in de EBI en stelselmatige observatie. Op basis van het document gaf de onderzoeksrechter in de zomer van 2021 toestemming om vertrouwelijke gesprekken tussen Ridouan Taghi en zijn neef en advocaat Youssef in de EBI af te luisteren.

“Ik hoor dit alles over een usb,” stelt advocaat Inez Weski in een reactie. “Ik begrijp dat het OM al aangeeft dat hier niets van gebleken is. U begrijpt dat het overhandigen van een usb-stick aan iemand in de EBI onmogelijk is vanwege de afscheiding, de poortjes en fouilleringen. Dus dit is logistiek onmogelijk en is ook nooit gebeurd! Ik begrijp dat de rechtbank dan ook in feite niet begrijpt waarom dit in het dossier zit.”

Woensdag werd de verdenking tegen Youssef Taghi uitgebreid. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van moord of doodslag dan wel ernstige mishandeling. Youssef Taghi zou berichten van Ridouan hebben doorgegeven waarin hij vanuit de EBI de opdracht gaf om een ex-zwager een lesje te leren. Nadat dit drie keer mislukte, liet Taghi zijn ongenoegen blijken. “Die hond niet invalide niks 3x fout en hoe dom kun je zijn.”

De uitvoerder van die mishandeling zou, volgens het OM, de Pool Krystian M. zijn. Hij is de man die afgelopen maandag in zijn cel werd aangehouden op verdenking van het aanjagen van de moord op Peter R. de Vries.