Inflatie afgelopen maand sterk gedaald – maar blijft op hoog niveau

De inflatie blijft ondanks de daling op een hoog niveau liggen, aangejaagd door de gestegen energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen. Beeld ANP

De inflatie bedroeg op jaarbasis 10,2 procent, tegen 11,2 procent in april. Daarmee blijft de inflatie wel op een hoog niveau liggen, aangejaagd door de gestegen energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen.

Het CBS meldt de cijfers via de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken. Het Europese statistiekbureau Eurostat komt later op de dag met cijfers over de inflatie in de eurozone.

Het CBS publiceert later het maandcijfer over de inflatie volgens zijn eigen berekeningsmethode. Daarin worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals woninghuren. De Europese methode laat die buiten beschouwing. In april bedroeg deze inflatie 9,6 procent in vergelijking met een jaar eerder, aldus het CBS.