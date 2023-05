Inclusie? Trots op héél Nederland? Met Homerun Curaçao bereikt Omroep Zwart het tegenovergestelde

De Curaçaose honkballers zijn multimiljonairs, de bestbetaalde sporters van het Koninkrijk der Nederlanden na Max Verstappen. Beeld Omroep ZWART

Niemand die er in ons koude kikkerlandje bij stilstaat, maar Curaçao is wereldwijd de grootste kweekvijver van het honkbal. Zeg maar het Ajax van de Amerikaanse Major League. Omgerekend naar inwonertal komen nergens anders zoveel honkbalprofs vandaan. Dat was althans de rode draad van documentaireserie Homerun Curaçao.

Het is een van de eerste programma’s van Omroep Zwart en daar zijn ze bij deze nieuwe omroep terecht trots op. Hoogtepunt in de tweede van drie afleveringen – op zondagavond herhaald op NPO3 – waren de tranen bij Frank Curiel, de aartsvader van het Curaçaose honkbal. Hij legde eigenhandig het eerste honkbalveld aan op het eiland, om daarna ettelijke talenten bij de hand te nemen op weg naar de wereldtop. In zijn tranen klonk bezorgdheid dat de talentenstroom stokt, maar ook trots.

Die trots moet ook Omroep Zwart hebben bewogen tot het maken van deze serie. Die hebben ze al meermalen naar voren geschoven als hét bewijs voor het bestaansrecht als zendgemachtigde die garant staat voor nieuwe, veelkleurige verhalen en talenten.

Homerun Curaçao werd door de omroep omschreven als ‘een verrijking op de normaal gesproken zo eendimensionale berichtgeving over het Caribische deel van het Koninkrijk’. En op zich is het natuurlijk denkbaar dat de verhalen van deze Curaçaose wereldtoppers ons trots maken op een nieuw Nederland, inclusief alle inwoners met Antilliaanse roots.

Kapitale zonnebrillen

Maar of de kijker zich meteen betrokken voelt bij de honkbalvedettes die met hun kapitale zonnebrillen op namen naast Curiel aanschoven? Het zijn multimiljonairs, de bestbetaalde sporters van het Koninkrijk der Nederlanden na Max Verstappen – hun levens staan in schril contrast tot die van veel armere Curaçaoënaars.

Verder spreken de honkbalprofs vaak geen Nederlands, en ze blinken uit in een sport die klaarblijkelijk zo onbekend is dat de spelregels halverwege elke aflevering nog eens in Jip en Janneke-taal moeten worden uitgelegd.

Het wrangst is nog de voice-over (van radiopresentator Shay Kreuger) die steeds weer in de wij-vorm spreekt van ónze talenten, óns eiland en wíj die hofleverancier zijn van de Major League. Naarmate je het haar vaker hoort zeggen kom je toch tot de conclusie dat ze met ‘wij’ en ‘ons’ niet het Koninkrijk der Nederlanden bedoelt, maar alleen Curaçao.

Daar hield de inclusie dus wel op. Deze kijker uit Amsterdam voelde zich een beetje buitengesloten.

