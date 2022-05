In navolging Amsterdam voert ook Amstelveen zelfwoonplicht in

Amstelveen. Beeld Jean-Pierre Jans

Wie per 1 juli een huis koopt in Amstelveen met een WOZ-waarde tot en met 421.000 euro is verplicht er ook zelf te gaan wonen. Verhuur van de woning is pas na vier jaar toegestaan. De gemeente wil op die manier de kans vergroten voor starters en mensen met een middeninkomen om een koopwoning te bemachtigen.

Momenteel wordt een derde van de woningen in het goedkope en middeldure segment opgekocht door beleggers en getransformeerd tot dure huurwoningen. Het Amstelveense college ziet de zelfwoonplicht als bescherming tegen deze ‘onwenselijke ontwikkeling’ en biedt meer ruimte voor koopstarters.

Bij de meeste nieuwbouwhuizen die nog gebouwd worden, bestaat de verplichting om er als koper zelf te gaan wonen al. Een deel van de bestaande bouw in Amstelveen komt daar nu bij. De WOZ-grens wordt ieder jaar geïndexeerd. Zowel het effect van de opkoopbescherming als de hoogte van de WOZ-grens wordt in de tweede helft van dit jaar geëvalueerd.

Verhuren mag overigens wel als de huurders eerste- of tweedegraads familieleden zijn. Ook mag de woning tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld in verband met een verblijf in het buitenland.

Amsterdam legde de zelfwoonplicht afgelopen april al op bij huizen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. De regel biedt 60 procent van de bestaande koopwoningen opkoopbescherming. Gemeenten als Den Haag, Groningen en Haarlem voerden de regeling eveneens dit jaar in.

Luister naar de aflevering van Amsterdam wereldstad over de woningmarkt: