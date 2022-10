In dit Amsterdamse azc zie je de asielcrisis zich voltrekken: ‘Het voelt als een gecontroleerd getto’

Het is geen Ter Apel, maar ook de Amsterdamse asielopvang kampt met problemen. Geweld, intimidatie, drugs en uitzichtloosheid: asielzoekerscentrum Willinklaan toont de asielcrisis van binnenuit. ‘Je creëert een recept voor ellende.’

Hij slijt zijn dagen het liefst zo onopvallend mogelijk, zegt de 25-jarige Palestijn die sinds elf maanden in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Willinklaan in Amsterdam Nieuw-West verblijft. “Ik zit vooral binnen, ik zeg gedag als ik mensen tegenkom, maar meer niet.”

Er staan geen bankjes rondom de opvang, dus vertelt hij op het terras van de tegenovergelegen atletiekvereniging in de nazomerzon over zijn ervaringen. “De politie komt hier elke drie, vier dagen,” zegt hij. Het aantal vechtpartijen schat hij op ‘wekelijks minstens één’.

We zijn op de rand van Sportpark Ookmeer, een kilometer van het eindpunt van tram 13. Wie hier niet sport, lijkt hier weinig te zoeken te hebben. Een bomenrij scheidt het azc van een fietscrosspark. De opvang is een parallelle, afgesloten wereld, zegt de Palestijn, terwijl de eerste woonwijk maar even verderop ligt. “Er zijn buurtbewoners die hier vijftig meter vandaan wonen, en niet eens weten dat er een azc zit,” beaamt een vrijwilliger.

Recht van de sterkste

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft kantoren op de tweede etage van het gebouw, die hermetisch afgesloten zijn, ook voor vrijwilligers die in het azc werken. Wie het voormalige gebouw van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in wil, moet zich bij de beveiliging aanmelden. “Voor bewoners voelt het als een openluchtgevangenis,” zeggen twee vrijwilligers.

Nee, het is hier geen Ter Apel, maar het reilen en zeilen van het enige permanente asielzoekerscentrum van Amsterdam illustreert de vastgelopen asielopvang van binnenuit. Het Parool bracht vijf bezoeken aan het azc en sprak met 24 vrijwilligers, bewoners en personeelsleden van het COA. Zij spreken van een ‘onveilige sfeer’ in een opvang waar bewoners weinig toekomstperspectief hebben.

Vluchtelingen als de Palestijnse man, die met hun familie samen in een unit aan de westkant van het kamp wonen, mijden liever de oostkant, waar de alleenstaande jonge mannen vaak rondhangen. Daar zou het recht van de sterkste gelden.

Soms gaat het mis in de units zelf, waar acht personen een keuken en badkamer delen. Elk persoon heeft circa 5 vierkante meter privéruimte. Een 31-jarige man uit Tadzjikistan zegt in juni aangevallen te zijn door een huisgenoot met psychische problemen. De huisgenoot zou hem met een mes bij zijn genitaliën en in zijn hiel hebben gesneden, en van een trap hebben geduwd. Hij deed aangifte; Het Parool heeft die, evenals foto’s van zijn verwondingen, ingezien.

De Tadzjiek is overgeplaatst naar een andere unit, maar de oud-huisgenoot bleef nog anderhalve maand stenen tegen zijn ruit te gooien. Ze komen elkaar nog regelmatig tegen.

Onderlinge spanningen

Of neem de 29-jarige Libanese man, die in één van de vier voor lhbti’s gereserveerde units woont. Als hij in het azc rondloopt wordt hij aangestaard, aangewezen of achtervolgd. Naast hem in zijn keuken zit een 28-jarige Marokkaanse lhbti’er: “We hebben hier te maken met dezelfde problemen als waarvoor we gevlucht zijn. Daar accepteerden ze ons niet, hier ook niet.”

Buurtbewoner Matthijs van Engelen is mede-organisator van het taalcafé, twee keer per week. Hij ervaart dat er onderlinge spanningen zijn. “Mensen met een moslimachtergrond die uit interesse een keer een kerkdienst bezoeken worden sociaal uitgesloten. Of er wordt voor hun deur geplast.” Hij vermoedt dat het om een kleine maar vocale groep van alleenstaande jonge mannen gaat die voor overlast zorgt.

Vrijwilligers wordt sinds enkele weken sterk ontraden om nog één-op-één taallessen te geven, nadat vrouwelijke docenten én bewoners lastig zijn gevallen. “Het voelt voor mij als een gecontroleerd getto,” zegt een taaldocent.

Weinig te doen

Dat dit azc dit jaar aan meer vluchtelingen opvang moest bieden, heeft niet geholpen, zeggen betrokkenen. Sinds de opening van het azc in 2018 woonden er maximaal 500 asielzoekers. Het COA wist al langer dat er nog eens 200 bij zouden komen. Maar toen de nieuwe groep deze zomer arriveerde, hoorde het personeel dat volgens betrokkenen pas toen de volle bussen al naar Amsterdam reden.

Naast de Willinklaan telt Amsterdam een aantal noodopvanglocaties, zoals het A&O Hostel in Zuidoost (800 bewoners) en het schip in het Westelijk Havengebied waar sinds deze maand 1000 mensen verblijven. Amsterdam laat zich erop voorstaan dat het meer vluchtelingen opvangt dan het verplicht is, ook mensen zonder status. Maar ook vanuit de gemeente missen betrokkenen ‘standvastig beleid’ of een ‘proactieve houding’.

Toen welzijnsorganisatie Combiwel door geldgebrek vertrok van de Willinklaan, moest de resterende organisatie EigenWijks het een deel van dit jaar doen doen met vier uur per week ondersteuning voor honderden asielzoekers. De financiering voor volgend jaar is nog onzeker.

Drie jaar geleden was er nog voldoende te doen aan de Willinklaan: er waren bakcursussen in een voor de buurt ook vrij toegankelijke koffiecorner en vluchtelingen konden baristalessen nemen. Het chique koffiezetapparaat in de koffiecorner is inmiddels weggehaald.

Bewoners moeten juist iets te doen hebben, zegt een vrijwilliger die azc-bewoners aan buurtbewoners koppelt. “Er spelen veel oorlogstrauma’s, mensen met allerlei verschillende achtergronden en religies zitten hier door elkaar.”

Verlokkingen van buiten

Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen: “Dit is een recept voor ellende. De centra zijn qua personeel slecht bemenst, het is er overvol, de voorzieningen zijn slecht. Zet 500 Nederlanders onder deze omstandigheden bij elkaar op de Mookerheide en kijk wat er gebeurt.”

Het maakt vluchtelingen vatbaar voor verlokkingen van buiten. Zo vertelt een vrijwilliger over een asielzoeker die buiten het terrein werd gevraagd of hij cocaïne wilde verhandelen.

Meerdere bewoners zeggen eenvoudig aan drugs te kunnen komen. Het gaat onder meer om hasj, crystal meth, cocaïne en (veel) alcohol. Onder invloed doen sommigen vervolgens rare dingen. “Iemand die high was vernielde vier maanden terug zo’n twintig stoelen en fietsen,” zegt een vluchteling.

Wie niet direct met geweldsincidenten of intimidatie te maken heeft, spreekt over een cultuur waar diefstal en heling troef zijn. Meerdere asielzoekers vertellen over andere azc-bewoners die bij winkels in de buurt of bij andere bewoners kleding, fietsen en telefoons stelen, om ze door te verkopen in het azc. Een vluchteling: “Er was een man die bekendstond als ‘Robin Hood’, omdat hij ijsjes stal en ze gratis hier weggaf.”

Verhuizing uitgesteld

In 2019 had het azc moeten verhuizen naar de Houthavens, maar dat is inmiddels uitgesteld tot 2025. De vraag is hoe het in de toekomst in de buurt gaat passen, pal tussen een school, woningen en kleinbedrijf. De verhuizing is volgens een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink uitgesteld om vergunningen en bestemmingsplannen rond te krijgen.

Na de grote stroom vluchtelingen naar Nederland in 2015 en 2016 zijn in sneltempo veel azc’s uit de grond gestampt. Toen de instroomcijfers eind 2016 daalden heeft het COA ongeveer een derde van zijn personeel ontslagen en meerdere locaties gesloten. Gevolg: bij groeiende instroom loopt de druk direct hoog op.

“De hele keten is vastgelopen doordat er nooit een duurzame structuur op poten is gezet,” zegt Leo Lucassen. Illustratief is het verhaal van één bewoonster van de Willinklaan die al zeven jaar in een azc zegt te wonen, en stelt slechts drie gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te hebben gehad. De wettelijke beslistermijn voor de IND is nu tijdelijk vijftien maanden, normaal gesproken zes.

Doorstroom stagneert

Gemeenten zijn wettelijk gezien alleen verplicht statushouders op te vangen. Na een positieve IND-beslissing mogen ze werken, kunnen ze officieel taal- en burgerschapslessen volgen, en dingen ze mee op de woningmarkt. Doordat deze laatste zwaar oververhit is, wordt in azc Willinklaan bijna de helft van de plekken bezet gehouden door statushouders.

Een initiatiefwet van de Amsterdamse oud-wethouder Eric van der Burg (VVD), nu staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, om gemeenten te verplichten óók vluchtelingen zonder status op te vangen is onderwerp van discussie. Nu zijn nog altijd noodopvanglocaties als A&O Hostel nodig – die volgens Lucassen drie tot vier keer zoveel kosten als reguliere opvang.

Aan de Willinklaan krijgen bewoners 62 euro per week aan leefgeld; daar betalen ze ook hun maaltijden van. Bewoners van een noodopvang krijgen 12,95 euro per week, al zijn daar drie maaltijden per dag inbegrepen.

Liever hebben vluchtelingen autonomie, zegt directeur Savannah Koolen van non-profitorganisatie Here to Support; de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen en zelf te kunnen koken. “Plekken als een hostel zijn niet ingericht voor langdurige opvang, terwijl mensen er toch maanden zitten. En dan zitten ze vaak ook afgelegen, zonder tramkaartjes of fietsen.”

Aanzuigende werking

De oplossing in de ogen van IISG-directeur Leo Lucassen: maak de opvang een gemeentelijke taak, kleinschaliger en gefocust op kansrijke asielzoekers. Dat is zo’n driekwart van de totale groep, uit landen als Afghanistan, Irak en Eritrea.

Een veelgehoord argument tegen meer hoogwaardige opvang is dat het een aanzuigende werking zou hebben op nieuwe asielzoekers. “We weten uit onderzoek dat het niet zo simpel werkt,” zegt Lucassen. Neem het nieuws van deze week: het ministerie zou volgend jaar 50.000 extra vluchtelingen verwachten. “Terwijl de opvang hier al twee jaar een puinhoop is, en mensen in Ter Apel buiten hebben geslapen. Dat werkt blijkbaar niet afschrikwekkend.”

Het helpt net zo min om het COA als boosdoener aan te wijzen, een verlengstuk van het ministerie. Eén medewerker van het COA in Osdorp verwoordt het zo: “Op onze organisatie staat enorme druk, ook vanuit de media, maar er wordt niet gekeken naar wie er echt verantwoordelijk is.”

Wie hij daarmee bedoelt? Leo Lucassen weet het wel: politiek Den Haag, vooral de Tweede Kamer. Eric van der Burg wil gemeenten vanaf 1 januari al verplichten tot opvang van asielzoekers, maar onder meer zijn eigen VVD-fractie ligt al weken dwars. “Terwijl het in ieders eigenbelang zou zijn,” zegt Lucassen. “Als je vindt dat asielzoekers alleen maar geld kosten, bevorder je nu in elk geval níet hun integratie. Met betere opvang kunnen ze eerder verder met hun leven en eerder werk vinden.”