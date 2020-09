Illegale medewerker nagelsalon Amsterdam sliep in kelder

Still uit de video die Inspectie SZW maakte van de inval in de nagelsalon. Beeld Inspectie SZW

Dat meldt de Inspectie SZW, die een inval deed in de salon nadat er signalen waren binnengekomen van misstanden. De Inspectie mag de naam van de salon niet openbaar maken, maar op een video van de inval is te zien dat die in de buurt van de Albert Cuypstraat in De Pijp is gevestigd.

De inspecteurs vroegen alle werknemers naar hun identiteitsbewijzen. De vrouw in kwestie liet op haar telefoon een kopie van een paspoort aan de inspecteurs zien, maar die bleek van een dubbelganger te zijn. Na controle bleek dat de vrouw niet in Nederland mag wonen en werken. Ze is overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie en zal waarschijnlijk terug moeten naar haar land van herkomst.

Kelder

Onder de nagelstudio troffen de inspecteurs een kelder met een bed, persoonlijke eigendommen en foto’s. De eigenaar beweerde dat het bed werd gebruikt voor middagdutjes, maar dat gelooft de Inspectie niet. “Er lag een tandenborstel, foto’s van de vrouw en ook medicijnen,” aldus een woordvoerder.

De Inspectie constateerde daarnaast dat de eigenaar van de nagelsalon geen maatregelen had getroffen om werknemers te beschermen tegen schadelijke stoffen die vrijkomen bij het werken met nagels, zoals aceton en gruis.

Meer boetes

SZW onderzoekt nog of medewerkers ook werden onderbetaald en of ze moesten overwerken. Als dat blijkt, kan de werkgever meer boetes verwachten.

De nagelsalon hoeft voorlopig niet te sluiten. Volgens de woordvoerder kan dat pas als bij hercontrole nieuwe overtredingen worden geconstateerd.

De Inspectie deed bij meer nagelsalons in Amsterdam invallen. Het onderzoek naar vermoedelijke overtredingen daar loopt nog. Volgens de woordvoerder gaat bij de salons veel mis. “De sector heeft zeker onze aandacht.”