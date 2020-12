Ic-arts Amsterdam UMC: ‘Hopelijk kunnen we langs de rand van afgrond scheren’

Armand Girbes op zijn kantoor. Beeld Marc Driessen

Wat is de huidige situatie op de Nederlandse intensive cares?

“De druk is heel groot en toestroom van coronapatiënten zal komende maand niet afnemen. Hoe groot de toestroom zal zijn, weten we niet precies. Hopelijk kunnen we langs de rand van afgrond scheren, net als in maart en april. Maar er zijn verschillen met destijds.”

“Het zorgpersoneel is nu zelf vaker ziek. Vanwege de zware mentale belasting van de coronazorg staan andere artsen en verpleegkundigen minder te trappelen om bij te springen op de ic. Verder worden meer ic-plekken bezet door andere noodgevallen, want de maatschappij ligt niet meer volledig stil. Bovendien worden nu ook nog steeds zware operaties uitgevoerd die een hogere kans geven op complicaties, met ic-opname tot gevolg.”

U zegt dat u hoopt dat we langs de rand van de afgrond kunnen scheren. Wat is de afgrond?

“Code zwart, heet het in de draaiboeken. Dat betekent dat je geen patiënten meer opneemt die je normaal gesproken wel zou opnemen. Die grens verschuift al naar gelang de beddenschaarste op de ic.”

“Stel iemand heeft een overlevingskans van 10 procent. Zonder beddenschaarste neem je diegene op. Maar met beddenschaarste krijgen mensen met een hogere overlevingskans voorrang. Dan moet je dus sneller beslissen met een grotere onzekerheidsmarge. Het klinkt cru, maar als je niet beslist, sterven niet één, maar twee personen.”

Na de eerste golf bleek dat de ontstekingsremmer dexamethason de coronasterfte kan verminderen. Wat verwacht u in de tweede golf van dat middel?

“Patiënten krijgen dat nu al in een vroeg stadium van de ziekte. Zodoende worden minder mensen zó ziek dat ze op de ic komen. Maar het betekent tevens dat de patiënten die wél op de ic komen, niet voldoende reageren op dexamethason. Daarom verwacht ik een hogere ic-sterfte dan tijdens de eerste golf.”

“In Amsterdam UMC gebruikten we tijdens de eerste golf al soortgelijke middelen als dexamethason. De ic-sterfte bleef met 20 procent iets onder het landelijke gemiddelde. Voor de tweede golf zal de ic-sterfte hoger liggen. Hoe dat precies uitpakt zullen we moeten analyseren.”

Uw Rotterdamse collega Diederik Gommers zei woensdagavond bij Nieuwsuur dat het zorgpersoneel maandag moet worden gevaccineerd met het middel van Pfizer/BioNTech om de ziekenhuizen overeind te houden. Bent u het met hem eens?

“Volledig. Ik zou vrije dagen inleveren om het ziekenhuispersoneel maandag zelf te vaccineren. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat we in de media zien dat eerst mensen van 96 of 102 worden gevaccineerd, en daarna pas het ziekenhuispersoneel. Het ene mensenleven is niet waardevoller dan het andere, maar als de ziekenhuizen het niet meer aankunnen, valt de schade aan de volksgezondheid en de maatschappij simpelweg hoger uit. Met meer doden en menselijk leed tot gevolg. Het advies van de Gezondheidsraad houdt daar naar mijn mening te weinig rekening mee.”

In het Verenigd Koninkrijk is dinsdag al een noodvergunning afgegeven voor het Oxfordvaccin, waardoor vaccinatie op grote schaal sneller mogelijk is. Wat vindt u daarvan?

“Dat zou Nederland ook moeten doen. Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge kan een noodvergunning wettelijk afdwingen. Dat zou ons enorm helpen, maar in Nederland moet er altijd eerst lang worden vergaderd. Het kost me zeer veel moeite om me daar niet over op te winden.”

Miljoenen mensen vaccineren kan toch alleen na zorgvuldige beoordeling?

“Ik ben een beetje op de hoogte van de stand van de Engelse wetenschap en zorgvuldigheid en ik denk dat de noodverordening van het Oxford-vaccin deugdelijk is gebeurd. Maar Nederland wacht op de langere procedure van de Europese EMA.”

“Ik ben wel eens bij betrokken geweest bij de weging van medicijnen door de EMA. Dat gebeurt zeer secuur, maar het is bureaucratisch en stoffig. Als je tijd genoeg hebt, is dat geen punt. Maar we hebben weinig tijd. Je moet snel handelen in een crisis. De gezondheidsproblemen door onvoorziene bijwerkingen van het Oxfordvaccin zullen kleiner zijn dan de schade die covid aanricht door het uitblijven van snelle, grootschalige vaccinatie.”

U zet De Jonge wel onder druk, want de ic-artsen en het andere ziekenhuispersoneel zijn cruciaal bij de bestrijding van de pandemie.

“De coronapandemie is zeer complex. Het heeft medische aspecten, maar ook economische en sociaal-maatschappelijke. Ik heb alleen doorgeleerd voor medische aspecten. Omdat ik bij het ministerie van Volksgezondheid inhoudelijke kennis mis, hoop ik dat mijn mening iets kan bijdragen. Het doel is daarbij niet om de minister onder druk te zetten, maar om de beste beslissing te nemen. In crisistijd moet je niet het braafste jongetje van de klas willen zijn.”