Huurverhoging en meer deelscooters: dit verandert er per 1 juli

Een deelscooter van Felyx. Beeld Marc Driessen

Airbnb-regels

Er gaan twee belangrijke maatregelen in voor vakantieverhuur van Amsterdamse huizen: een vergunningsplicht voor alle verhuurders en een verbod in drie gebieden in de binnenstad, rondom de Oudezijds Achterburgwal, de Nieuwezijds Voorburgwal en in het zuidelijke deel van de grachtengordel, grofweg tussen Amstel en Leidsegracht. In deze buurten staan nu nog 1500 woningen op Airbnb, wat neerkomt op 6 procent van de 25.000 advertenties voor vakantieverhuur in de hele stad.

Donorwet

Eerst gold dat mensen géén donor zijn, tenzij ze aangeven hun organen wél te willen afstaan. Met de nieuwe wet verandert die volgorde; mensen zijn in principe donor, tenzij ze daarvoor geen toestemming geven. Al enkele jaren kunnen Nederlanders vrijwillig hun wensen registreren in het Donorregister. Uiterlijk 1 juli 2021 moet iedereen in het systeem staan. Alle personen die géén vrijwillige keuze hebben doorgegeven, komen als orgaandonor te boek. Dat moment is door de coronacrisis iets opgeschoven, van maart naar juli.

Meer deelscooters

Naast de donkergroene elektrische scooters van Felyx zullen er vanaf deze zomer ook deelbromfietsen van Check door de stad rijden. De gemeente heeft beide aanbieders per 1 juli een vergunning verleend voor 350 voertuigen. Momenteel rijden er iets meer dan honderd deelscooters van Felyx in de stad, die intensief worden gebruikt. Dat worden er binnenkort dus 350, plus nog eens 350 van Check. Wanneer de scooters van het laatstgenoemde bedrijf precies in de stad te vinden zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners, naast vijf dagen vrij, nog vijf weken (deels) betaald verlof in de eerste zes maanden na de geboorte van de baby. Qua timing moet dit wel in overleg met de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld vijf weken achter elkaar of verspreid over zes maanden. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

E-sigaretten

Op alle plekken waar een rookverbod geldt, mogen vanaf woensdag ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten ‘gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken’.

Minimumloon

Het afgeronde (bruto) minimumloon zal met 1,6 procent worden verhoogd. Het uurloon hangt nog steeds af van het aantal uren dat een fulltime werkweek in een organisatie bedraagt. In sommige sectoren is dat 40 uur, terwijl dat in andere 36 of 38 uur is.

Huurverhoging

Over de jaarlijkse huurverhoging is dit jaar veel te doen geweest in de politiek. De linkse partijen van de Tweede Kamer probeerden de huren te bevriezen, maar minister Kajsa Ollongren hield haar poot stijf. De huren gaan dus omhoog.

De huur mag vanaf 1 juli 2020 maximaal met 6,6 procent worden verhoogd, tenzij je inkomen in 2018 onder de 43.574 euro lag. In dat geval mag de huur vanaf 1 juli 2020 maximaal met 5,1 procent worden verhoogd.

Deze maximale huurverhogingspercentages gelden alleen voor sociale huurwoningen (onder de grens van 737,14 euro). Huurt u in de vrije sector (hogere kale huur)? Dan geldt er géén wettelijk maximum op de huurverhoging. Wel is het zo dat in veel contracten een maximale jaarlijkse verhoging staat vermeld. Kijk dus goed in je huurcontract als je in de vrije sector huurt. Voor meer regels in de vrije sector kun je terecht bij de Rijksoverheid.

Elektronische inzage

Patiënten hadden al sinds 1 juli 2017 recht op inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt, maar vanaf nu is daar ook expliciet de elektronische inzage bijgekomen. Hiervoor werd aan de wet voldaan als op papier een afschrift van het dossier aan de patiënt werd gegeven. Voor de inzage of het afschrift mogen geen kosten worden gerekend.