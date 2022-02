Huren worden dit jaar weer verhoogd

Huurwoningen in Amsterdam. Beeld Daphne Lucker

De afgelopen twee jaar werden de huren bevroren om huurders te helpen die het door de coronacrisis financieel moeilijk hadden. Aan die periode komt nu een eind. Sociale huurders (met een huur tot 763 euro) moeten vanaf de zomer weer meer gaan betalen: de huurprijzen volgen het gemiddelde inflatiepercentage van het afgelopen jaar (2,3 procent volgens het ministerie van Volkshuisvesting). Dat scheelde de huurders gemiddeld 6 euro per maand.

De mogelijkheden om huurwoningen in de vrije sector duurder te maken, waren de afgelopen twee jaar ook ingeperkt. Voor zelfstandige woningen geldt dit jaar een maximale huurverhoging van 3,3 procent, het inflatiepercentage plus 1. De verhoging raakt veel mensen: iets meer dan 70 procent van de Amsterdamse huishoudens bewoont een huurhuis.

Gemiddelde huur

Overigens ging de gemiddelde woninghuur vorig jaar wel omhoog, met bijna 1 procent bij sociale huurwoningen en ruim 2 procent bij vrijesectorwoningen. Dit komt doordat eigenaren van woningen de huren wel verhoogden wanneer huurders verhuisden en er nieuwe huurders in de woning trokken. Bij zo’n wisseling werd de huur vorig jaar gemiddeld 7,2 procent verhoogd.

Straks komt de klap

Gert Jan Bakker van Stichting !Woon vindt het spijtig dat de huur na twee jaar weer mag stijgen. “Nu is de huurverhoging voor veel huurders al erg groot, voor sociale huurders met een klein inkomen is het elk jaar weer schrikken als de huur omhoog gaat, maar ik hou mijn hart vast voor volgend jaar. Omdat de huren gekoppeld zijn aan de inflatie, die onlangs werd vastgesteld op 6,4 procent, gaat het voor 2023 om een enorme verhoging die mensen in de problemen zou kunnen brengen.”

Onlangs werd bekend dat er ondanks de grote woningnood in Amsterdam steeds meer huizen leeg staan, met name in de vrije sector loopt de leegstand flink op en er wordt voorlopig nog behoorlijk bijgebouwd.

Eerder deze maand maakte wethouder Jakob Wedemeijer bekend dat ongebruikte huurwoningen in Amsterdam verplicht in prijs omlaag moeten als die te lang leegstaan. Trucs van eigenaren om te wachten op huurders die wel de torenhoge huren willen betalen, legt de gemeente aan banden op straffe van forse boetes. Ook wil de gemeente dan een ‘marktconforme huurprijs’ gaan vaststellen om een lege huurwoning snel bewoond te krijgen.