Huren in de vrije sector stegen in Amsterdam het afgelopen jaar met meer dan 10 procent

Huurwoningen in de vrije sector op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. De huurprijzen van woningen in de vrije sector stijgen weer waarmee een periode van prijsdalingen veroorzaakt door de coronapandemie eindigt. Beeld Ramon van Flymen/ ANP

In de grote steden stijgen de huren fors door: in Amsterdam betalen nieuwe huurders gemiddeld 25,24 euro per vierkante meter (10,3 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar). Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van woningplatform Pararius. Dat is veel meer dan in Utrecht (20,23 euro), Den Haag (17,87), Eindhoven (17,42) en Rotterdam (17,51). Landelijk was de stijging 0,6 procent.

In alle Amsterdamse stadsdelen lieten de vierkantemeterprijzen het afgelopen jaar een stijging zien. In stadsdeel Centrum betalen nieuwe huurders gemiddeld 11,5 procent meer (28,19 euro), gevolgd door West (27,60) en Zuid (27,26). Zuidoost is het enige stadsdeel waar de prijs per vierkante meter onder de twintig euro bleef: 19,98 euro. Dat is wel een zeer forse stijging van 12 procent.

Vrijesectorwoningen zijn alle huizen waarvoor meer dan 763,47 euro per maand moet worden betaald. Op de Amsterdamse woningmarkt speelt dit huursegment een steeds belangrijker rol: de prijzen stijgen snel, er wordt vaak verhuisd en recente bewoners hebben steeds vaker een tijdelijk huurcontract. Twee derde van alle ruim 149.000 particuliere huurwoningen (van de in totaal ruim 450.000 woningen in de stad) is geliberaliseerd en valt dus onder de vrije sector.

Amsterdam is een dure stad om te huren, mede omdat het overgrote deel van de woningen appartementen zijn: uit de cijfers van Pararius blijkt dat die de hoogste prijs per vierkante meter hebben. Huurders in woningen tot 75 vierkante meter betalen daarvoor bijna 29 euro gemiddeld. Wie een woning tussen de 125 en 150 meter weet te bemachtigen is ‘slechts’ 22,14 euro per vierkante meter kwijt.

Eengezinswoning goedkoper

Ter vergelijking: landelijk is de prijs per vierkante meter voor appartementen bijna 18 euro. Voor eengezinswoningen betaalden nieuwe huurders het afgelopen kwartaal een lager bedrag van 13,77 euro per vierkante meter.

Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen om de woningmarkt te verbeteren. Zo wordt onder meer de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen verhoogd tot 10,4 procent. Starters onder de 35 jaar betalen die belasting niet; voor kopers boven de 35 geldt een belasting van 2 procent. Ook is dit jaar de zelfbewoningsplicht ingevoerd, die een koper gedurende een bepaalde periode verplicht om de woning zelf te bewonen.

Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius zijn al die maatregelen slecht nieuws voor de vrije huursector. “Het kabinet wil maar niet inzien hoe belangrijk de rol van beleggers is voor de woningmarkt. Zij worden steeds meer ontmoedigd om te investeren. Terwijl het aantal beschikbare huurwoningen verder afneemt omdat beleggers nu denken: dan verkoop ik mijn woning wel, nu de koopmarkt nog goed is.”

Beleggers lamgeslagen

Volgens De Groot werkt alleen al het kenbaar maken van de maatregelen averechts. “Kleine beleggers voelen zich lamgeslagen. Iemand moet die huizen bouwen, maar je duikt er alleen in als er een rendement te verdienen is. Als je beleggers vrijlaat, gaan ze met elkaar concurreren en daalt de prijs weer. Maar nu krijgt de markt de ruimte niet.”

Volgens Gert Jan Bakker van stichting Woon is het juist belangrijk dat de overheid ingrijpt en de markt reguleert. “Huurwoningen in de vrije sector worden nog onbetaalbaarder dan ze al waren. De eerste drie kabinetten Rutte zetten in op het loslaten van regels, het gevolg is een enorm tekort aan betaalbare woningen. Nu worden de teugels weer een beetje aangetrokken en inderdaad: dat tast het verdienmodel van beleggers aan. Maar zonder meer regelgeving vissen Amsterdammers simpelweg achter het net.”