Huren in de vrije sector is duurder dan ooit, overgrote deel nieuwe huurwoningen gemeubileerd

De hoogste vierkantemeterprijs in Amsterdam werd in het eerste kwartaal van dit jaar gemeten in West, waar nieuwe huurders 26,42 euro per vierkante meter per maand betaalden (+7,2 procent). Beeld Daphne Lucker

Door het stijgen van de huren komt de woningmarkt vaster en vaster te zitten. Mensen in een sociale huurwoning (maximale huur 763 euro per maand) kunnen in veel gevallen onmogelijk meer iets vinden in de vrije sector, die voor hen onbetaalbaar is geworden. Eind vorig jaar werd bekend dat de gemiddelde huur in de vrije sector 1805 euro per maand is. De prijzen van koopwoningen stijgen ook snel.

Volgens de halfjaarcijfers van woningplatform Pararius heeft de directe omgeving van de stad nauwelijks meer iets te bieden: ook in geliefde Amsterdamse uitwijkplekken als Amstelveen en Haarlem stegen de huren voor nieuwe bewoners en liggen de prijzen inmiddels boven die van Utrecht.

Nauwelijks nog ‘kale’ huurwoningen

Opvallend is dat in Amsterdam het overgrote deel van de nieuwe huurwoningen gestoffeerd of gemeubileerd wordt verhuurd: 9 procent is nog maar een ‘kale huurwoning’, de rest werd gemeubileerd of gestoffeerd verhuurd. Deze oplevervormen zijn per vierkante meter hoger in prijs en de woningen worden vooral verhuurd aan expats. Ook steeds meer nieuwbouwwoningen worden gestoffeerd of gemeubileerd verhuurd.

De huren in de vrije sector gaan al langere tijd omhoog, maar tijdens corona was er voor het eerst een daling te zien. Tijdens de pandemie werden vrijgekomen huurwoningen, met name die in het hogere segment, minder makkelijk verhuurd. Om leegstand te voorkomen en woningen alsnog te verhuren aan lokale woningzoekenden, werden ze aantrekkelijker geprijsd. Een half jaar geleden stegen de huren voor het eerst weer licht, maar nu gaan ze weer scherp omhoog.

Expats weer terug

Volgens Parariusdirecteur Jasper de Groot is duidelijk te zien dat er te weinig woningen in de vrije sector zijn. “De huurprijzen daalden toen er nauwelijks meer expats naar Amsterdam kwamen, nu ze weer terug zijn, zie je dat ogenblikkelijk het tekort oplost en de huren weer omhooggaan.”

Het bewijst volgens De Groot dat er meer vrije huur bij moet komen. Hij laakt de aanpak van de overheid om de oververhitte woningmarkt te remmen, omdat die volgens hem te veel is gericht op het behoud van de sociale huursector. “Dit zal ten koste gaan van de vrije sector, terwijl deze sector al veel te klein is en de symptoombestrijdende maatregelen zullen beleggers ervan weerhouden om in deze sector te investeren.” De afgelopen tien jaar is het percentage sociale huurwoningen in Amsterdam overigens gedaald van 48 naar 40 procent en de vrije sector toegenomen van 23 naar 31 procent.

De Groot vreest de beperking van de WOZ-waarde waardoor 15.000 bestaande huurwoningen zouden kunnen terugvallen in de sociale huursector. Hierdoor wordt volgens hem aantal vrije sector huurwoningen verkleind en zullen de huurprijzen alleen maar harder gaan stijgen. “De verhouding van de woningvoorraad is zeer scheef. Nog meer woningen uit de vrije sector maakt het gat tussen de vrije en de sociale sector alleen maar groter met verdere prijsverhogingen tot gevolg.”