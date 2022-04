Hugo de Jonge gebruikte privémail tijdens coronacrisis, ‘Wob-informatie mogelijk incompleet’

Hugo de Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) voor een corona-overleg. Beeld ANP / ANP

Het gebruik van privé-emailadressen wordt ‘ernstig ontraden’, zo volgt uit het Handboek voor bewindspersonen. Toch gebruikte Hugo de Jonge tijdens de coronacrisis soms zijn iCloud-account in de communicatie met ambtenaren, schrijft de Volkskrant. Er bestaat nu twijfel of onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor het lopende onderzoek naar de zaak over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden wel alle relevante over de betrokkenheid van De Jonge hebben ontvangen.

‘Dat juist De Jonge als toenmalig minister van VWS zich niet aan de adviezen voor bewindspersonen heeft gehouden, kan invloed hebben op de onderzoeken naar het gevoerde beleid,’ aldus de krant.

Onvolledige informatie

Vorige maand bleek al dat De Jonge zich persoonlijk bemoeide met de eerste contacten in de deal, in tegenstelling tot wat hij eerder beweerde. Na een verzoek via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van de Volkskrant gaf het ministerie een reeks appjes vrij van De Jonge en zijn ambtenaren. Op basis daarvan schreef de krant dat De Jonge er bij een hoge ambtenaar op heeft aangedrongen contact op te nemen met Van Lienden om hem mondkapjes te laten leveren. De Jonge ontkent dat.

Nu blijkt dat er ook correspondentie via het iCloud-account van De Jonge is gegaan, is de informatie die via dat Wob-verzoek werd opgevraagd mogelijk incompleet. De Wet moet garanderen dat de overheidsbesluitvorming transparant verloopt, maar het bewaren van ambtelijke communicatie lukt niet als er privé-accounts worden gebruikt. Informatie die De Jonge deelde met personen buiten het ministerie kan zo verloren zijn gegaan, erkent het ministerie van Volksgezondheid.

Persoonlijke afweging

Met het gebruik van een privé-account nam De Jonge ook een veiligheidsrisico. Op de vraag waarom De Jonge niet structureel zijn zakelijke e-mail gebruikte zegt een voorlichter tegen de Volkskrant: ‘Het gaat om een persoonlijke afweging van de voormalige minister van VWS.’

Fractievoorzitters Laurens Dassen (Volt), Jesse Klaver (GroenLinks) en Pieter Omtzigt hebben maandag minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) om opheldering gevraagd en willen die voor donderdagochtend 9.30 ontvangen. Om 10.15 uur is er dan een Kamerdebat over de deal met Van Lienden.

De drie fractievoorzitters willen ook weten of er andere bewindslieden uit het vorige en het huidige kabinet zijn die privé-emailadressen en berichtendiensten zoals Signal, WhatsApp en Telegram voor hun werk gebruiken, en zo ja, wie dit zijn.