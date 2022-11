Hoofdpijndossier compleet: de Piet Heintunnel blijft voorlopig dicht

Werkzaamheden aan de Piet Heintunnel. Verouderde technische installaties worden vervangen en vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen worden aangepakt. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst kwamen uit recente testen ‘bevindingen naar boven die als veiligheidskritisch’ kunnen worden aangemerkt en waarvoor een oplossing moest worden gezocht voordat de tunnel weer open kon. Van der Horst schrijft aan de gemeenteraad dat dit allemaal niet meer kon worden opgelost voor komende vrijdag.

Er wordt nu onder meer nog hard gewerkt aan het goed instellen van het automatisch sluiten van de vluchtdeuren en aan het verbeteren van de kwaliteit van camerabeelden uit de tunnel op de schermen van de verkeerscentrale aan de Dijksgracht.

Het is onduidelijk waarom er geen precieze datum kan worden gegeven voor de oplevering van de tunnel. Van der Horst schrijft er voldoende vertrouwen in te hebben dat de problemen op korte termijn kunnen worden opgelost, ‘of dat er een alternatief wordt gevonden’.

Wéér vertraging

Het is niet de eerste keer dat de renovatie van de Piet Heintunnel vertraging oploopt. Toen in juni 2021 werd begonnen met de werkzaamheden, ging de gemeente er nog van uit dat er afgelopen zomer weer gebruik van kon worden gemaakt. In maart werd echter bekend dat het werk nog zou gaan duren tot 2 december, maar ook dat bleek dus niet haalbaar.

De renovatie duurde lang omdat er veel werk moest worden verricht. Verouderde technische installaties zijn vervangen en ook de vluchtwegen, de waterafvoer, de brandmeldinstallaties, de opritten en de camerasystemen werden aangepakt. Daarbovenop kreeg de tunnel een nieuw besturingssysteem, dat uitvoerig moest worden getest voor het in gebruik kan worden genomen.

Pas kwart eeuw oud

De werkzaamheden aan de Piet Heintunnel wekken verbazing omdat het gaat om een relatief jong bouwwerk: de autotunnel is in 1997 in gebruik genomen en is dus pas een kwart eeuw in gebruik. Brandveiligheid is de belangrijkste reden voor de sluiting van de tunnel. Sinds een aantal dodelijke tunnelbranden in Oostenrijk zijn strengere veiligheidseisen van kracht die grote aanpassingen vergen van de Amsterdamse tunnelbeheerders.

De betonnen constructie van de tunnel is weliswaar nog prima, maar alle (bijna) vijftig elektrische installaties moesten compleet worden vervangen. Hierbij gaat het om verlichting, camera’s, de waarschuwingskruizen, vluchtroutemarkering en de luidsprekers waarmee in geval van nood instructies worden gegeven. Zelfs de stalen deuren naar de vluchtgang moesten worden vernieuwd.

Drukte elders

Voor automobilisten betekent een verlenging van de werkzaamheden dat zij ook de komende weken nog zullen moeten omrijden en te maken zullen hebben met aanhoudende vertragingen en files. De officiële omleidingsroutes die de gemeente heeft uitgestippeld lopen via de IJtunnel en de Gooiseweg/Wibautstraat. Maar ook de Amsterdamsebrug, die het wegverkeer over het Amsterdam-Rijnkanaal via de Indische Buurt de stad inleidt, is tijdens de verbouwperiode volop gebruikt en levert automobilisten veel vertraging op.

Ook betekent het langer dichthouden van de Piet Heintunnel dat andere bouwprojecten in de knel komen: de renovatie van de tunnel levert dusdanig veel verstoring op van de doorstroming in de hele oostelijke helft van de stad, dat een hele zwik projecten pas mag beginnen als de Piet Heintunnel weer open is.

Ambulances over het fietspad

Onder meer de werkzaamheden van het GVB op de Mauritskade worden door de voortdurende problemen met de tunnel geraakt. Daardoor moeten er noodgrepen worden uitgevoerd. De Mauritskade is onderdeel van de omleidingsroute Piet Heintunnel: volgens de planning konden daar van 5 tot en met 16 december de spoorstaven vervangen worden. Die werkzaamheden gaan wel door maar aangepast: één rijrichting wordt daardoor gestremd voor automobilisten, de andere rijrichting blijft open. Om ervoor te zorgen dat ambulances vanuit oostelijke richting het OLVG kunnen bereiken, mogen zij – indien noodzakelijk – gebruikmaken van het fietspad in tegengestelde richting.