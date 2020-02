Hogere celstraffen geëist tegen verdachten in helikopterzaak

Het gerechtshof tijdens het hoger beroep in de helikopterzaak. Beeld ANP

Advocaat-generaal Janneke Weening vindt dat wel degelijk sprake is van een gezamenlijke, voltooide poging de helikopter te kapen, ten behoeve van een serieus, levensgevaarlijk en ‘ongekend brutaal’ plan om Benaouf A., ‘het kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld’, te bevrijden.

“We hebben het hier niet over een schelmenroman of filmscript,” zei Weening woensdag in haar requisitoir, “maar over een inkijk in de zware georganiseerde criminaliteit die blijk geeft van totale minachting voor de rechtsorde.”

Nadat het Openbaar Ministerie eind 2018 celstraffen tot negen jaar had geëist, legde de rechtbank slechts straffen tot 2,5 jaar op. De reden was dat er ‘geen sprake was van een begin van uitvoering’ van de helikopterkaping en de bevrijdingspoging, omdat de politie dit verijdelde.

Romantische rondvlucht

De recherche was na een tip al ruim een week op de hoogte van het opmerkelijke plan en had het heliplatform van ‘Helicentre’ Heythuysen overgenomen, niet ver van Roermond. Daar was een helikopter van het type EC120 besteld. Het verhaal dat Houssain el M. (29) de piloot in de buurt wilde laten landen om zijn vriendin als verrassing op te pikken voor een romantische rondvlucht, moest als dekmantel dienen.

Waarom daarvoor een helikopter met vier passagierszitplaatsen nodig was, werd niet uitgelegd. Volgens justitie was de krachtige helikopter nodig om meerdere zwaarbewapende verdachten te kunnen meenemen en Benaouf A. aan een autoband aan een touw van de luchtplaats van de gevangenis te kunnen takelen.

De groep verdachten stond klaar bij de beoogde tussenlandingsplaats, in gestolen snelle bolides. Met bakken vol kraaienpoten in de vluchtauto’s wilden de verdachten tijdens de verwachte achtervolgingen de politie afschudden. In de bolides lagen flesjes brandstof om de auto’s uiteindelijk mee in brand te steken. Een safehouse in de Amandelstraat in Amsterdam-Noord was als werkplaats gebruikt en moest tevens dienen als schuiladres voor de uit Colombia ingevlogen helikopterpiloot Alvaro G. B.. Hij heeft het bevrijdingsplan goeddeels bekend, al probeerde hij zijn biecht later in te trekken.

Achtervolgingen

Toen Houssain el M. in de middag van 11 oktober aankwam bij het heliplatform, werd hij door een arrestatieteam geboeid en geblinddoekt.

Er volgden wilde achtervolgingen waarbij meerdere van de vluchtauto’s strandden. De Frans-Marokkaanse Jaouad Aaros, die één van die auto’s bestuurde, werd doodgeschoten door een arrestatieteam. De andere negen verdachten werden op verschillende momenten gepakt.

Hoewel het niet strafbaar is om een ontsnappingspoging te doen, is de te bevrijden Benaouf A. vooralsnog het hardst gestraft voor de bevrijdingspoging. Van de celstraf die hij uitzit voor een liquidatie in Antwerpen in 2012, werd de ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’ van 4 jaar ingetrokken, omdat hij zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Hij moet daardoor de volledige 12 jaar cel uitzitten voor die liquidatie.

In hoger beroep eist justitie nu 9 jaar cel voor ‘leiders’ Abdelghafour L. (41), Houssain el M. (29) en Rachid el M. (24), en voor Abdellatif N. (25) 7 jaar. Piloot Alvaro G. B. (54), Sofyan el H. (26) en Saifeddine M. (22) en Omar a. moeten 6 jaar krijgen; de ‘medeplichtige’ Ismail el M. (23) 3 jaar.