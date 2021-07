Hoge Raad handhaaft veroordeling ‘minder Marokkanen’-uitspraak Geert Wilders

SCHIPHOL - Voorzitter Reinking bij aanvang van de rechtszaak tegen Geert Wilders in de extra beveiligde rechtbank. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Wilders werd in september vorig jaar in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. De politicus deed de gewraakte uitspraken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014. Hij vroeg de aanwezigen of ze ‘meer of minder Marokkanen’ wilden. Nadat het publiek “minder, minder!” begon te scanderen, antwoordde hij: “Dan gaan we dat regelen.”

“Onnodig grievend,” zei het hof vorig jaar september over deze uitspraken. “Ook al is die uitspraak gedaan in de context van het politieke debat.” Destijds liet Wilders direct na de uitspraak weten in cassatie te gaan.

De procureur-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder al de veroordeling in stand te laten. Het staat de Hoge Raad vrij anders te oordelen.

Felle strijd

Het strafproces duurde langer dan gebruikelijk, door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een felle strijd tussen het Openbaar Ministerie en Wilders en zijn advocaat.

Volgens Wilders was er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken. Het hof was het met het OM eens dat er geen sprake is van een politiek proces. “Het hof ziet geen inmenging van de minister of ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak.”

De procureur-generaal van de Hoge Raad is het ook niet met Wilders eens. Volgens het advies is er ‘uitvoerig onderzoek’ gedaan of er sprake is van onrechtmatige inmenging. En in cassatie ‘wordt uitgegaan van de feiten zoals die door het hof zijn vastgesteld’.

‘Corrupte bende’

Volgens de PVV-leider laat de uitspraak van de Hoge Raad zien ‘dat de rechtsstaat failliet is’. “Ze willen mij de mond snoeren, maar ik zal nooit zwijgen. Ze kunnen mij veroordelen, maar ik zal de waarheid blijven spreken”, aldus Wilders na de uitspraak van de hoogste rechter.

Hij was tijdens de uitspraak niet aanwezig in het gebouw van de Hoge Raad in Den Haag, maar meldde zich kort daarna wel buiten voor de deur. Hij noemt de uitspraak ‘oneerlijk’, ‘een schandvlek’ voor de Nederlandse rechtsstaat en spreekt van ‘totale willekeur’. Ook liet hij weten de ‘eenzijdige’ uitspraak naast zich neer te leggen.

“Als je bij de macht hoort komt je ermee weg, ben je oppositie dan ben je de klos.” Hij noemt de Hoge Raad een ‘corrupte bende’. Wilders acht de kans “niet groot” dat hij nog naar een Europees hof stapt om de zaak aan te vechten, maar dat laat hij over aan zijn advocaat.