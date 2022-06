Hoe Vanenburg de ogen van Ihattaren opende: ‘Hij zei: je kunt niet stoppen, haal dat maar uit je hoofd’

Mohamed Ihattaren. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Dat Ihattaren weer topfit is, is te danken aan Gerald Vanenburg die het talent onder zijn hoede nam: “Ik had het voetbal losgelaten. Ik had te veel emoties in me, ik dacht te veel na, alles wat een voetballer niet hoort te doen. Toen ben ik met Gerald weer op nul begonnen,” legt Ihattaren uit in gesprek met Ajax TV.

De jongeling verliet PSV in augustus 2021 voor een avontuur bij Juventus, dat hem direct verhuurde aan Sampdoria. Dat werd geen succes. Hij kwam tot geen enkele speelminuut voor de Italiaanse club. “Ik was er met mijn hoofd echt niet bij, daar ben ik eerlijk in. Mentaal zat ik er niet lekker in, ik was heel ongelukkig. Toen ben teruggegaan naar de omgeving waar het vertrouwd was.”

Daar ontmoette hij dus Vanenburg: “Hij appte me en ik voelde meteen een klik. Hij zij tegen mij: spelers met jouw kwaliteiten kunnen niet stoppen, dat bestaat niet, haal dat maar uit je hoofd. Een dag later begonnen we al,” vertelt Ihattaren. “Gerald is m’n grootste fan, hij is een goede gozer. Ik zei eerst tegen hem: sorry, je hebt niets te zeggen. Maar toen gingen we veel wandelen en praten. Ik kon bij hem huilen en eigenlijk alles bij hem kwijt. Daar ben ik hem echt dankbaar voor. Hij heeft me echt geraakt.”

“Er werd tegen me gezegd: ga je een halfjaar lopen kloten, dan is je carrière klaar. Het maakt me gelukkig hoe erg ik ben geholpen en dat ik bij Ajax heel veel liefde kreeg. Echt héél veel liefde. Je voelt je weer voetballer worden,” vertelt Ihattaren, die ook Alfred Schreuder looft: “Hij heeft echt een hart, dat zie je niet bij alle trainers.”

Gretig en fit

Ihattaren toonde zich gisteren gretig én fit in de oefenwedstrijd van Ajax tegen SV Meppen (3-0). De twintigjarige voetballer is dan ook klaar om zich weer te laten gelden als voetballer. Hoeveel zin hij daarin heeft? “Heel veel zin natuurlijk. Ik ben heel blij dat ik enorm fit ben en dat ik kan doen wat ik altijd deed en waar ik bekend om sta. Nu is het tijd om dat te laten zien en verder met niks anders bezig te zijn. Ook niet met fitheid,” aldus Ihattaren.

“Fit ben ik, dat kan ik afsluiten,” zegt hij zelfverzekerd. “Nu wil ik weer gezien worden als voetballer Mo die supporters een mooi avondje kan bezorgen,” aldus Ihattaren, die de laatste maanden kampte met fysieke problemen en momenteel door Ajax wordt gehuurd van Juventus.

In de Keuken Kampioen Divisie liet Ihattaren zich vorig seizoen wel al gelden. Hij maakte voor Jong Ajax vier goals in vijf wedstrijden. “Dan komt de eerste wedstrijd, de tweede wedstrijd, dan gaat alles vanzelf. Bij de tweede wedstrijd begon ik de oude Mo weer te voelen. Mijn mooiste moment was de bekerfinale tegen PSV. Mooi dat ik nog in de hoofdmacht heb kunnen spelen.”

Toch heeft Ihattaren die minuten zelf afgedwongen bij coach Erik ten Hag: “Hij zei: als je iets wil, moet je werken. Je krijgt niets zomaar toegereikt. Het was mooi om van dichtbij de landstitel mee te maken. Hopelijk dit jaar weer, maar kan ik nog meer een bijdrage leveren, want ik houd te veel van voetbal. Ik wil mensen trots maken.”