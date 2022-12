Hoe Koeweit een kameel naar het WK in Spanje kreeg

Beeld Artur Krynicki

Een 8 voor Kameel Haydoo

Dit stukje gaat over het eerste Arabische team uit Azië dat zich plaatste voor een wereldkampioenschap voetbal: Koeweit ’82. Op Twitter vond ik de geschiedenis van de kameel Haydoo. Koeweit moest tegen Nieuw-Zeeland een play-off spelen in oktober 1981. Op het vliegveld werden ze opgewacht door supporters met borden waarop ‘ga terug naar je kamelen’ stond. Koeweit won met 2-1 en plaatste zich vervolgens in de thuiswedstrijd. De Spaanse pers schreef dat het elftal vermoedelijk niet op tijd zou komen voor het WK omdat ze per kameel reisden. Na aankomst in Spanje zei Koeweit dat ze zich zouden terugtrekken uit het toernooi als ze hun mascotte niet mochten meenemen. Spanje gaf toe en de koning van Marokko stuurde een kameel. Zo werd de grappigste teamsong uit de WK-historie geboren, die van Koeweit: Our camel, lovely camel. Je vindt hem op YouTube.