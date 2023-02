Hoe Jerzy Gawronski 20 jaar een ‘angstregime’ kon voeren bij de gemeente Amsterdam: ‘Alsof er een jakhals op je schouder zat’

Hoofd archeologie van de gemeente Amsterdam Jerzy Gawronski kon twintig jaar lang werknemers uitschelden, intimideren en bedreigen. Iedereen wist het, niemand greep in. Hoe kon dat gebeuren? ‘Je wist als je je mond opendeed, dat jij de volgende was.’

In het kort - Archeoloog Jerzy Gawronski was sinds 2002 hoofd van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie. Hij publiceerde boeken en was hét gezicht van de Amsterdamse archeologie. - In die periode voerde hij volgens (oud-)medewerkers een schrikbewind waarbij hij mensen met regelmaat uitschold en intimideerde. Ook dreigde hij met negatieve beoordelingen. Leidinggevenden grepen niet of nauwelijks in. - Gawronksi herkent zich niet in de beschuldigingen, zegt hij in een reactie aan het eind van dit artikel.

De vrees was er altijd. Zelfs wanneer Jerzy Gawronski (67), decennialang het uithangbord van de Amsterdamse archeologie, niet aanwezig was, waren de medewerkers op hun hoede. “Er kwam onvermijdelijk dat moment dat je ineens zijn parfum rook, dat was heel sterk. Het enige wat ik dan dacht was: als ie mij vandaag maar niet moet hebben.”

‘Angstregime’ is het woord dat deze anonieme oud-medewerker van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie (MenA) kiest voor de werkwijze van het toenmalig afdelingshoofd. Er wordt gescholden en geschreeuwd. Niet incidenteel, maar met regelmaat, zegt Wiard Krook, van 1972 tot 2009 fotograaf bij de dienst.

De dienst MenA is in totaal veertig man groot en gevestigd in gebouw De Bazel in de Vijzelstraat. Als er gegraven wordt in de stad, staan de archeologen, een afdeling van acht mensen, vooraan om te kijken of de Amsterdamse bodem nog iets prijsgeeft.

Het Parool deed onderzoek naar misstanden bij MenA en sprak met zestien collega’s en (oud-)medewerkers van Jerzy Gawronski. De meesten willen niet met hun naam of precieze functie in de krant. “Het is een klein wereldje,” zegt een van hen. Anderen hebben geheimhoudingsclausules moeten ondertekenen bij hun vertrek of hun is gezegd hun mond te houden over het wangedrag van hun afdelingshoofd. Een aantal is nog bezig met het afwikkelen van ‘losse eindjes’. Ze vrezen voor juridische gevolgen door de gemeente.

Onder de medewerkers zijn mensen die jarenlang nauw samenwerken met Gawronski. Allen spreken van grensoverschrijdend gedrag, jarenlang en structureel in de in totaal zeventien jaar dat hij leiding geeft aan MenA. Gawronski kan in razernij ontsteken. Medewerkers barsten in tranen uit tijdens vergaderingen waarin hij ten overstaan van iedereen iemand de huid vol kan schelden, zegt secretaresse Danielle Spijkerman, die tussen 2000 en 2021 bij MenA zat. Hij noemt mensen ‘incompetente klootzakken’ en beschuldigt hen ervan dat hij niets aan ze kan overlaten. “‘Moet ik het dan allemaal zelf doen?!’ riep hij dan,” zegt Krook.

Een stoere vent

Sinds zijn aanstelling als hoofd in 2002 weet Gawronski de Amsterdamse archeologie op de kaart te zetten. Hij zorgt voor nieuw elan bij de afdeling van ‘naar binnen gekeerde’ vakmensen. “Hij zette ons op de radar van de beleidsmensen boven ons,” zegt een oud-medewerker.

Het nieuwe afdelingshoofd weet geld en aandacht te genereren voor het vakgebied in Amsterdam. Het team haalt de internationale pers met het archeologisch onderzoek gedurende de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Een deel van de vondsten is nog steeds te zien vanaf de roltrappen op station Rokin. En Spul, de catalogus met archeologische bijvangst van het graafwerk, wordt in 2019 verkozen tot mooiste boek ter wereld.

Collega’s en vrienden omschrijven Gawronski als een straatvechter, een stoere vent die heel charmant kan zijn. Iemand die goed kan vertellen en heel gedreven is. Een geweldige marktkoopman en innemend. “Ook dat is Jerzy.” Een ander zegt kansen van hem te hebben gekregen die er zonder de archeoloog niet zouden zijn geweest.

Feestelijke boekpresentatie

In de afgelopen weken werd bekend dat het succes en de bekendheid die Gawronski met de afdeling wist te bereiken ook een keerzijde hadden: het hoofd archeologie blijkt zich langdurig schuldig te hebben gemaakt aan wangedrag op het werk.

Onderzoek door het gemeentelijk Bureau Integriteit wijst in de zomer van 2022 uit dat er sprake is van een groot aantal slachtoffers onder werknemers. Dat is toevalligerwijs ook het moment dat Gawronski officieel uit dienst gaat bij de gemeente, na 22 jaar. Voor de gemeente lijkt de zaak daarmee afgedaan.

Ware het niet dat er begin december 2022 nog een feestelijk boekpresentatie op de agenda staat. De archeoloog zal voor zijn werk op het schild worden gehesen door de gemeente. Tot onvrede van de medewerkers, die het voor elkaar krijgen de presentatie op het laatste moment tegen te houden.

Aansluitend wordt ook bekend dat er bij de Universiteit van Amsterdam meldingen van (oud-)medewerkers en studenten zijn over de gedragingen van Gawronski, die daar van 2008 tot 2021 bijzonder hoogleraar maritieme en urbane archeologie is. De universiteit laat inmiddels extern onderzoek doen naar het gedrag van de archeoloog.

Maar om welk gedrag gaat het precies? En hoe kan het dat zo’n onveilige werksfeer jaren bleef voortbestaan?

Er zijn veel verhalen. Een constante daarin is de onberekenbaarheid: het geschreeuw en getier begint plotseling, als ‘een vulkaan die ineens uitbarstte’. De hele afdeling valt dan stil, en medewerkers weten: het is beter om geen weerwoord te bieden, anders wordt het alleen maar erger. “Bij een uitbarsting was je totaal lamgeslagen. Achteraf wist je wel wat je had moeten zeggen, maar op dat moment was je verbijsterd,” zegt een medewerker.

Een aantal van hen houdt het gedrag niet vol. Mensen komen in de ziektewet terecht. Of ze verlaten de afdeling, vertrekken bij de gemeente en voor zover bekend zegt een aantal zelfs de archeologie vaarwel. Wiard Krook gaat eerder met pensioen. “Vanwege Gawronski.” Om af te zijn van die donkere wolk die continu boven de afdeling hangt. Of zoals een ander het zegt: “Het was alsof er een jakhals op je schouder zat en niemand iets deed.”

De angstcultuur blijft bij sommige oud-medewerkers lang na vertrek een rol spelen. Een aantal van hen is al jaren in therapie , zeggen ze. Een huidige medewerker: “Als je erover praat met collega’s, dan knakken ze. Het is een vorm van PTSS (posttraumatische stressstoornis, red.), een beurse plek die maar pijn blijft doen.”

In de periode 2002 tot 2019 dat Gawronski leiding geeft aan de afdeling, valt hij onder directeuren Esther Agricola (2007-2014), Aart Oxenaar (2015-2018) en Olga Leijten (2018-2020). Alle drie weten ze van de onveilige sfeer, stellen de geïnterviewden. Ze zitten vaak op meters afstand van Gawronski – het geschreeuw, de uitbarstingen, het is onmogelijk om het niet te horen. Maar volgens de (oud-)werknemers grijpen ze stuk voor stuk nauwelijks in.

Als wel wordt ingegrepen, blijkt dat een wassen neus. Er wordt in de loop der jaren door het management verschillende malen met Gawronski gesproken over zijn gedrag. Als hij wordt aangesproken, haalt hij daarna verhaal bij de mensen van zijn afdeling. “Het eerste dat hij vervolgens deed was mensen die hij ervan verdacht te hebben geklaagd, bij zich roepen. Wie was die klootzak die probeerde hem erbij te lappen?”

Zeker vijf bronnen memoreren de kerstborrel van 2007, als een medewerker ten overstaan van meerdere collega’s wordt uitgescholden door Gawronski. De medewerker is op televisie geweest bij een programma over restauratie, volgens Gawronski had híj op televisie moeten zijn.

Toenmalig directeur Esther Agricola is daarbij aanwezig, maar grijpt niet in. De medewerker schrijft de volgende dag een ontslagbrief, bij een gesprek een paar weken later wordt het incident niet genoemd door Agricola.

In 2014 vertrekt Agricola bij de afdeling. Aart Oxenaar volgt haar op. Onder hem gaat het niet veel beter. In een van de vergaderhokjes zien medewerkers meermaals hoe Gawronski zijn eigen directeur de huid vol scheldt. Hun reactie: ze halen een kop koffie om het te kunnen ontlopen. Een medewerker: “Ik kon dit niet aanhoren.”

Iemand die erop terugblikt: “Het was een glijdende schaal. Als ik nu terugkijk, snap ik ook niet dat we niet hebben ingegrepen. We hadden veel eerder dingen moeten melden, maar als je ziet dat zelfs zijn leidinggevende niks doet, maakt dat het wel ingewikkeld in een kleine hiërarchische organisatie. Het werd genormaliseerd.”

Bij een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers komt in 2016 naar voren dat de medewerkers ontevreden zijn over Gawronski. Dan staat zwart-op-wit dat Gawronski zich jarenlang schuldig maakt aan verbaal grensoverschrijdend gedrag, zegt oud-secretaresse Spijkerman. Een gesprek tussen Oxenaar en Gawronski volgt, maar repercussies blijven uit.

Op de afdeling heeft het juist een tegengesteld effect: Gawronski roept zijn medewerkers ter verantwoording. Wie heeft dit over hem opgeschreven, schreeuwt hij door de zaal. Het onderzoek wordt daarna door niemand nog serieus ingevuld, zeggen de (oud-)medewerkers. Het heeft toch geen zin als het zo snel te herleiden is naar hen en Gawronski gewoon zijn gang kan blijven gaan.

Een betrokkene: “Als ik terugkijk, denk ik: hadden wij niet meer kunnen zeggen? Maar je wist ook dat als je je mond opendeed, dat jij de volgende was. Hij kon je het werken onmogelijk maken, alsof je niet bestond.”

Overgeplaatst

Begin 2019 wordt de situatie onhoudbaar. Er is een reeks aanvaringen, steeds vaker barst Gawronski los in tirades. Bij vergaderingen zou hij minutenlang schreeuwen hoe waardeloos het werk is dat de afdeling doet. “‘Dit is broddelwerk,’ riep hij. Terwijl ik precies deed wat er was afgesproken,” herinnert iemand zich. “‘Dus ík sta hier te liegen?!’ brulde hij toen.”

Volgens Spijkerman, die destijds ook lid was van de ondernemingsraad van de gemeente, heeft zij het wangedrag jarenlang aangekaart bij leidinggevenden die direct onder de gemeentesecretaris vallen. “Ik zat er de hele tijd. Maar er veranderde niets.”

Gawronski dreigt met negatieve beoordelingsgesprekken en verschillende medewerkers verlaten emotioneel de afdeling. Ten minste twee mensen komen maandenlang ziek thuis te zitten met een arbeidsconflict. De directeur moet nu handelen: mensen vertrekken niet uit zichzelf, maar zeggen dat dit te maken heeft met het gedrag van hun leidinggevende.

Ook mensen die werken voor gemeentesecretaris Peter Teesink horen nu van het problematische gedrag. Teesink zelf wordt ook ingelicht, maar bemoeit zich er nog niet actief mee. Deze periode luidt het einde in van Gawronski bij MenA: hij wordt anderhalf jaar voor zijn pensioen overgeplaatst naar CTO, de afdeling binnen de gemeente die over innovatie gaat.

Directeur Olga Leijten stuurt de medewerkers van MenA een e-mail, die in het bezit is van Het Parool, over de afspraken die zijn gemaakt met Gawronski. Hij mag blijven werken aan het boek Onder de Amstel – in opdracht van de gemeente – en behoudt ook toegang tot de werkruimte van de archeologische afdeling op het Marineterrein.

De overplaatsing is voor zover bekend een noviteit: het is de eerste keer dat Gawronski’s werkgever serieuze stappen onderneemt. De medewerkers zijn opgelucht dat er eindelijk iets gebeurt, maar ze voelen zich nog steeds niet gehoord. Hij wordt ‘weggepromoveerd’, zeggen ze.

Bij MenA waait een nieuwe wind: er wordt gebroken met het jarenlang tolereren van Gawronski’s gedrag en hem wordt gevraagd om niet langer te komen werken op het Marineterrein, hij werkt immers elders. Een medewerker zegt: “Je zag de angst in de ogen van de medewerkers als hij zomaar weer onverwacht kwam opdagen.” Gawronski wordt gevraagd zijn sleutels in te leveren, maar hij weigert. De medewerkers besluiten daarop zelf de sloten te vervangen.

Begin 2022 komt het ook tot officiële meldingen bij het gemeentelijke Bureau Integriteit, dat een onderzoek start naar de archeoloog, die op dat moment nog steeds werkt aan zijn boek voor de gemeente. De bevindingen komen in de zomer terecht bij gemeentesecretaris Teesink en burgemeester Halsema, maar het leidt er maandenlang niet toe dat de boekpresentatie in december 2022 wordt afgelast. De gemeentesecretaris is tijdens verschillende bijeenkomsten wel op het gevoelige moment gewezen , zeggen de medewerkers.

Pas daags voor de presentatie besluit de gemeentesecretaris samen met Halsema de presentatie af te gelasten. Het besluit vergde zorgvuldigheid in verband met veel andere schrijvers, verklaren Halsema en Teesink naderhand. De eerste oplage van het boek wordt vernietigd. Later dit jaar zal het in een andere vorm verschijnen: Gawronski’s naam verdwijnt van het omslag en zal alleen nog terug te vinden zijn in het colofon.

‘Misschien was Jerzy te groot’

In de gemeenteraad zegt Halsema dat er sprake is geweest van langdurig wangedrag door Gawronski en dat het verantwoordelijk management tot 2019 onvoldoende heeft ingegrepen. Een woordvoerder van de burgemeester erkent dat de medewerkers jarenlang niet de bescherming hebben gekregen waar ze recht op hadden.

Zij zegt dat na gesprekken met ruim twintig medewerkers en leidinggevenden een onveilige situatie te lang heeft kunnen voortduren en ook dat medewerkers de organisatie vanwege het wangedrag hebben verlaten. “Er zijn destijds gesprekken gevoerd, maar dat was bij lange na niet voldoende in deze situatie.”

Bij de geïnterviewde (oud-)medewerkers overheerst het gevoel dat ze in de steek zijn gelaten. Er is niets effectiefs gedaan om een einde te maken aan het wangedrag van Gawronski, vinden ze. “Wij zijn collateral damage.”

En waarom? Gawronski was te waardevol voor de gemeente Amsterdam om te verliezen, zeggen meerdere betrokkenen. “Misschien was Jerzy te groot, had hij te veel macht. Niet per se als archeoloog, maar hij kreeg wel dingen gedaan. Hij betekende op die manier veel voor de Amsterdamse archeologie. Dat boek over de Noord/Zuidlijn, dat had een ander nooit voor elkaar gekregen. Hij zorgde ervoor dat Amsterdam mee mocht doen in de Champions League van de archeologische wereld. Maar wij leden eronder.”

Op de vraag waarom niemand in staat is geweest het grensoverschrijdende gedrag van Gawronski te stoppen, gaat de gemeente niet in. Het verwijt dat hem de hand boven het hoofd werd gehouden omdat hij als toonaangevend archeoloog voor de gemeente waardevol zou zijn, wordt niet ontkend. “Dat zou een rol kunnen hebben gespeeld, maar inhoudelijke prestaties mogen natuurlijk nooit een reden zijn om ongewenst gedrag niet aan te passen.”

Jerzy Gawronski

Verantwoording

Voor dit onderzoek sprak Het Parool uitvoerig met zestien (oud-)medewerkers van de dienst MenA van de gemeente en van instellingen waar de dienst mee samenwerkt. Ook kreeg de krant inzage in personele documenten. Directeuren Esther Agricola, Aart Oxenaar en Olga Leijten zijn meermaals benaderd met het verzoek om een gesprek naar aanleiding van de bevindingen. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt.

Jerzy Gawronski: ‘Ik was al veroordeeld voordat het onderzoek goed en wel was begonnen’ Oud-stadsarcheoloog Jerzy Gawronski zegt uit respect voor oud-collega’s niet in te willen gaan op vragen van Het Parool over de bevindingen van het onderzoek. In een korte schriftelijke reactie zegt Gawronski ‘de afgelopen 22 jaar met volle inzet en alle integriteit voor de stad te hebben gewerkt als archeoloog en als hoofd archeologie’.

‘Voor mijn team medewerkers heb ik mij naar beste eer en geweten ingezet. Het spijt mij als ik desondanks mensen heb gekwetst. Ik besef dat ik gedreven en bars kan overkomen, maar mijn manier van handelen was nooit gestoeld op opzettelijk machtsmisbruik, bedreiging, intimidatie of andere beschuldigingen die nu anoniem worden geuit.’ Gawronski herkent zich helemaal niet in het geschetste beeld, zegt hij. ‘Het is bijna niet mogelijk je daartegen te verweren. Mensen hebben anoniem meldingen gedaan tegen mij. Vervolgens is het Bureau Integriteit daarin meegegaan. Ik was al veroordeeld voordat het onderzoek goed en wel was begonnen. Ik vind dat hun onderzoek geen recht doet aan de complexiteit en aan de voorgeschiedenis. De psychologie van de afdeling is volledig genegeerd.’ Over mensen die in de loop der jaren zijn opgestapt bij de afdeling, zegt Gawronski dat er sprake was van een natuurlijk verloop. ‘Daarbij speelden conflicten geen rol.’ Het geval waarbij een leidinggevende door hem zou zijn uitgescholden, wordt door Gawronski ontkend. ‘Er was éénmaal een verbaal conflict, dat is met de leidinggevende daarna formeel afgehandeld.’ Volgens de archeoloog werd er hoofdzakelijk stevig gediscussieerd. ‘We hebben daarna afspraken gemaakt over hoe het ging. We hebben coaching gehad, er zijn heisessies geweest. Maar ik vind: er is geen enkele afdeling bij de gemeente waar mensen huppelend door een veld vol lelietjes rennen.’ De klachten over Gawronski kwamen volgens de archeoloog in 2019 tot een kookpunt. ‘Ik wil me nergens achter verschuilen, ik vertel dit niet om excuses aan te voeren, maar 2019 was voor mij een annus horribilis. Mijn beide ouders overleden kort na elkaar. Het was een heel moeilijke tijd op het persoonlijke vlak. Ik had toen inderdaad een kort lontje.’ Gawronski zegt dat hij in die periode overspannen was. ‘Ik voelde mij toen niet lekker en zij vonden mij niet fijn. Iemand had mij toen eigenlijk naar huis moeten sturen.’ Over het boek dat vernietigd wordt, zegt hij dat hem beloofd was bij zijn vertrek in 2020 dat hij niet tegengewerkt zou worden door zijn oude collega’s. “En twee jaar later eisen ze alsnog vernietiging.”

‘Gemeente Amsterdam kan aansprakelijk zijn voor gedrag’ De gemeente Amsterdam kan aansprakelijk zijn voor het jarenlange grensoverschrijdende gedrag op de gemeentelijke archeologieafdeling van Amsterdam, zegt Vivian Bij de Vaate, universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de VU. “Het kan dat de gemeente niet gezorgd heeft voor een veilige werkplek en het bewuste gedrag tot gezondheidsproblemen bij werknemers heeft geleid. Als direct leidinggevenden ervan afwisten maar niet hebben opgetreden, kan het zeker een zaak zijn.” Uit onderzoek van deze krant blijkt dat verschillende directeuren, maar ook werknemers die onder gemeentesecretaris Peter Teesink vielen, al sinds 2007 op de hoogte waren van de tirades van Gawronski. In 2019 leidde het ertoe dat Gawronski overgeplaatst moest worden naar een andere afdeling. Bij de Vaate wijst erop dat het moeilijk voor de gemeente wordt om ‘vol te houden’ dat verantwoordelijken niet van het gedrag op de hoogte waren, waardoor werknemers in een onveilige werksfeer zaten. “Maar het hangt af van de concrete feiten. Als er een andere reden werd opgegeven voor zijn overplaatsing dan een onveilige werksfeer, dan ligt het ingewikkelder vanwege mogelijke bewijsproblemen.” Ontslag op staande voet is ook mogelijk in zulke gevallen, zegt de hoofddocent. Het hangt wel af van hoe ernstig het gedrag is en of deze persoon al eerder gewaarschuwd is. Bij Gawronski keken directeuren juist jarenlang weg. Bij de Vaate: “Als de gemeente er jaren van afwist, een gedoogbeleid hanteerde en hij er nooit op werd aangesproken, dan maakt dit het lastiger voor de werkgever om terecht op staande voet te ontslaan. In jurisprudentie wordt de werkgever aangerekend dat er niet eerder is ingegrepen.”