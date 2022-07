Hitte op tv: had Ronald Molendijk de primeur van de eerste korte broek?

Britta Sanders neemt een ijsje. 'Afzien.' Beeld RTL4

Het NOS Journaal kwam met het levende bewijs dat de mussen van het dak vallen vanwege de hitte. Een vogelhospitaal legde uit dat het kokend heet wordt onder het dak waar hun nestjes verstopt zitten, zodat mussenkuikens het op een lopen zetten. En dan vallen ze.

Het is van alle tijden en presentator Rob Trip was het journaal nog zo begonnen met de bijsluiter dat er niets nieuws onder de zon was: “Het is eigenlijk geen nieuws. Iedereen heeft het zelf kunnen merken. Het was loeiheet.”

Wel nieuw was de ernstige invalshoek van oer-Hollandse doorzonwoningen waar het door klimaatverandering steeds heter wordt met temperaturen dik boven de dertig graden. Binnen! Dat was andere koek dan bij eerdere hittegolven toen het hitteplan van de NOS eruit bestond om Peer Ulijn op pad te sturen voor een olijke reportage. Een nieuwe hoofdredactie, een nieuw hitteplan.

Bij Shownieuws hadden ze hun eigen hitteplan. “Heet, heter, heetst. Hoe gingen onze BN’ers met de hitte om?” begon presentator Airen Mylene. Daarna ging het al gauw over de hond van Anouk Smulders en hoe die de dag had beleefd.

En had Ronald Molendijk nou de primeur van de eerste korte broek achter een presentatiedesk? Was dat een Phil Bloom-achtige mijlpaal? Over nog eens vijftig jaar zeggen we: tóén kreeg de opwarming van de aarde een gezicht op de Nederlandse televisie.

Bij RTL Nieuws was Britta Sanders de Peer Ulijn van dienst. Zij stelde proefondervindelijk vast dat het geen pretje was om buiten te zijn door ouden van dagen op te zoeken in een verpleeghuis. Daarna ruilde ze haar microfoon in voor een ijsco met twee bolletjes. “Je zou maar moeten werken vandaag en dan sturen ze je naar een ijssalon. Afzien.”

Precies het woord waarmee Lips deze vlammende tv-avond wilde samenvatten. Afzien.

