Historisch centrum van Weesp wordt beschermd stadsgezicht

Historisch centrum van Weesp. Beeld ANP

Het historisch centrum van Weesp telt ruim 200 rijksmonumenten en is de nieuwste aanwinst in de lijst met Amsterdamse beschermde stadsgezichten.

Een beschermd dorps- of stadsgezicht is een ‘ruimtelijk en architectonisch geheel van historische waarde’, waar bijvoorbeeld stratenpatronen, gevels, de inrichting van een gebied en de manier waarop groen en water zijn ingebed in de omgeving onder vallen. Wanneer een plek wordt aangemerkt als beschermd stadsgezicht, mag bij veranderingen het karakter van de omgeving niet worden aangetast.

Vier nieuwe gebieden

Op verzoek van bewoners en erfgoedorganisaties gaat het Amsterdamse stadsbestuur nog vier nieuwe gebieden aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Volgende de gemeente weerspiegelen Oud-Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp de groei van de stad vanaf het eind van de 19de eeuw tot en met het eerste kwart van de vorige eeuw. In het Plan van Gool uit 1968 is de behoefte aan gemeenschappelijke buitenruimtes en ruimere woningen in die tijd terug te zien.

Opmerkelijk is dat het centrum van Weesp al vrij snel na de fusie met Amsterdam van afgelopen maart is opgenomen in de lijst met beschermde stadsgezichten.

Architectuurjournalist Jaap Huisman liet zich eerder uit over het aanstellen van buurten tot beschermde stads- en dorpsgezichten. Volgens hem is een dergelijke status tweeledig: “Aan de ene kant: er worden weer bijzondere stukjes stad beschermd tegen de grillen van de huidige tijd. Aan de andere kant: je bevriest een buurt en houdt moderne ontwikkeling tegen.”