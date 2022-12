Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Alexis Mac Allister

Messi was beter dan Jan Mulder deed vermoeden, maar het gaf niet, want het was leuk om Jan te zien. Een opvallende speler bij de in vorm rakende Argentijnen is Mac Allister. Het heeft even geduurd voor het tot me doordrong dat dit dezelfde Mac Allister is die voor Brighton and Hove Albion speelt. Hij maakte dit seizoen vijf doelpunten in de Premier League. De jongen is 23 jaar. Een tweede Argentijn die niet meer uit het team zal verdwijnen, ik hoop het althans niet, is Enzo Fernández, 21 jaar en middenvelder bij Benfica. Hij kan passes geven en schiet de bal wel eens in de verre hoek. Álvarez van Manchester City is 22 jaar en scoorde ook voor Argentinië tijdens dit WK. Het zijn deze betrekkelijk onbekende, jonge voetballers die van Argentinië toch weer een geduchte outsider maken.