Hier kun je een duik nemen in Amsterdams natuurwater

Amsterdam is een stad van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op warme dagen volop wordt gezwommen en gespetterd in de Amsterdamse wateren.



Geen zin in de buitenbaden? Dan zijn er nog zat plekken waar je in de natuur een duik kan nemen. Wij zetten de fijnste plonsplekken in de stad op een rijtje.



Let op: bij de meren ligt het gevaar van blauwalg altijd op de loer. Hou Zwemwater.nl in de gaten voor de huidige stand van de waterkwaliteit.

1. Amstel, zuideinde Weesperzijde

Vanaf Roeicentrum Berlagebrug duik je zo de Amstel in. Oppassen voor boten, maar wel plek om te zonnen. Ook op de lange strook naast het terras van Café Hesp kun je makkelijk het water in.

2. Diemerpark

In het Diemerpark mag je niet overal zwemmen. Wie een duik wil maken, kan terecht bij het strandje aan de oostkant van het park.

3. Gaasperpark

Vanuit het centrum met de metro zit je er in een wip: het Gaasperpark. Dit is openluchtzwemmen met luxe: douches en wc's, een zonneweide, een langgerekt strand en horeca. Er is zowel een speelvijver als een strand.

4. Marineterrein

Door de aanleg van een drijvende boardwalk is de binnenhaven van het Marineterrein afgeschermd voor zwemmers. Het is nog geen officiële zwemplek, maar dat is wel het streven.

Het stadsstrand Sloterplas Beeld Dingena Mol

5. Bogortuin

Groot grasveld op het Java-eiland, naast de Verbindingsdam. Spring het water in vanaf de hoge kade, of gebruik de brede terrasachtige trap. Ook leuk: naar de afmeerpalen in het water zwemmen, erop klimmen om te zonnebaden, en dan weer terug naar je handdoek zwemmen.

6. Borneokade

Op eigen risico duik je hier vanaf een steiger de Entrepothaven in. De steiger wordt druk bevolkt door zonnende buurtbewoners. Er zijn geen voorzieningen maar een drankje halen kan bij het tegenovergelegen buurtcafé Oceaan.



7. Amstelkwartier

In de bocht van de Amstel, bij de nieuwe woonwijk Amstelkwartier, kun je zo het water in via een trap. Op het naastgelegen grasveld is goed toeven en de plek is goed te bereiken met fiets en openbaar vervoer.



8. Park Schinkeleilanden

Achter het Olympisch Stadion ligt een groene oase. Een enorme heuvel gras waar je kunt picknicken en zonnebaden. Zwemmen kan ook, vanaf een van de houten steigers, in het Olympiakanaal of de Schinkel. Wel oppassen daar, want er komen behoorlijk veel boten voorbij.

9. Nieuwe Meer

Zwemmen in schoon water met uitzicht op de skyline van de Zuidas. Verschillende strandjes, sommige wat meer verstopt dan andere. Bij de Noordoever en de Oeverlanden is het goed vertoeven.

10. ‘t Twiske

Maar liefst zeven zwemplekken en strandjes telt dit natuurgebied ten noorden van Amsterdam. Prima te doen met de fiets, zeker voor mensen uit Noord.

11. Ouderkerkerplas

Een stuk fietsen, maar wel mooi. Zowel een zandstrand als een groenstrand. De afgelopen jaren was de waterkwaliteit niet altijd tip top. Maar het water wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Houdt zwemwater.nl in de gaten voor de actuele situatie.

12. De Hoge Dijk

Rustig recreatiegebied tussen het AMC en Abcoude. Grote plas met een strand en afgebakend zwemgedeelte. Ook is er 'de Speelsloot' voor jonge kinderen: een ondiepe speelvijver met een strandje.

13. Amsterdamse bos

Aan de Grote Vijver ligt een speelweide omringd door een woud van hoge bomen. De waterdiepte van de vijver varieert tussen de één en anderhalve meter, dus vooral geschikt voor grotere kinderen. Je kunt hier de hele middag dobberen op het water: kano's en waterfietsen worden verhuurd aan de westzijde van de vijver.

14. Admiralengracht

Bij lekker weer zoeken veel Amsterdammers ook verkoeling in de Admiralengracht bij het Erasmuspark. Vanaf de steiger kun je zo de gracht in duiken, en ook zijn er laddertjes, waardoor je gemakkelijk het water weer uit kan.

15. Sloterplas Voor de Sloterplas is een negatief zwemadvies uitgegeven, zo staat te lezen op zwemwater.nl. De waterkwaliteit valt momenteel in de categorie ‘slecht’, gebaseerd op bacteriologisch onderzoek. De zuidwestoever van de Sloterplas heeft een metamorfose doorgemaakt. Op de nieuwe trappen loop je zo het water in. Het strand aan de noordzijde van de plas is dan ook al jaren een ideale zwemplek voor volwassenen en kinderen als de waterkwaliteit goed is.