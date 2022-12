Het wordt tijd voor de rehabilitatie van Wout Weghorst, de enige Nederlandse speler die in Qatar geschiedenis schreef

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Wout Weghorst

Het wordt tijd voor de rehabilitatie van Le Double W, Wout ‘bobo’ Weghorst. Ik kreeg een appje doorgestuurd van een Schotse Argentijn die onder de indruk was van Wout. ‘Hij kwam erin, begon shit te praten, maakte de wedstrijd hard, scoorde twee keer en bleef cool. Serieus, hij is jullie meest latino speler. Ik zette hem meteen in mijn team.’ En wij maar zeuren over Wout. Van Gaal gaf hem zijn vertrouwen, maar wij vertrouwden in dezen Van Gaal niet. “Qué mirás bobo,” roep ik hier in huis de hele dag. Mijn vrouw hoeft me maar even aan te kijken of ik schreeuw het weer: “Qué mirás bobo?” Goed beschouwd is Weghorst de enige Nederlandse voetballer die in Qatar geschiedenis heeft geschreven. Hij herhaalde een bij Wolfsburg ingestudeerde vrije trap en werd beledigd door Messi. Beter wordt het niet, bobo.