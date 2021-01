Het wie, wat en waarom van de avondklok

Beeld Getty Images

Komt er een avondklok?

De geesten lijken langzaam maar zeker rijp te worden gemaakt voor een periode waarin ’s avonds en ’s nachts niemand meer zonder geldige reden op straat mag zijn. Eerder, in september, adviseerde het Outbreak Management Team al om de mogelijkheid open te laten regionale varianten in te voeren, maar de afgelopen weken kwam de maatregel steeds nadrukkelijker voor heel Nederland ter tafel. In een schrijven van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) werd gesproken over een avondklok van 20.00 tot 04.00 uur.

Waarom stuit een avondklok op weerstand?

Veel op het eerste oog ingrijpendere maatregelen dan een avondklok zijn niet snel denkbaar. Het doet Nederlanders denken aan de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse bezetters een zogenoemde spertijd invoerden. Hoewel het ’s avonds en ’s nachts nu al bijna uitgestorven is op straat (omdat alle horeca en uitgaansgelegenheden al lang gesloten zijn), worden mensen toch beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Wat is het doel?

Het nog verder beperken van het aantal contacten. Volgens de GGD vindt een groot deel van alle besmettingen plaats bij bezoek van familie of vrienden: gelegenheden waarbij men vaak te weinig afstand houdt en al helemaal geen mondkapje draagt. Daarbij gaat het niet alleen om jongeren die (huis)feestjes bezoeken, maar ook om mensen uit andere leeftijdscategorieën die toch naar etentjes en verjaardagen blijven gaan.

Maar jongeren zullen er het meest last van krijgen, toch?

Dat zou je kunnen denken, maar een avondklok heeft voor veel meer mensen gevolgen. Na achten is het op sportvelden nog steeds druk met trainende tieners, op tennisbanen wordt tot diep in de avond gespeeld. En omdat veel mensen de hele dag thuis zitten, wordt in de avonduren tegenwoordig door opvallend grote hoeveelheden Amsterdammers gewandeld. Die frisse neus wordt bij een avondklok onmogelijk. Eten bij vrienden? Alleen als je om 8 uur weer thuis bent, dus ook dat valt af.

Dat klinkt benauwend, zullen de straten leeg zijn?

Leger, maar zeker niet leeg. Want er zullen uiteraard uitzonderingen gaan gelden. Werk is een reden om op straat te mogen komen. Maar ook het verlenen van ­medische hulp aan mens of dier, bijstand van een hulp­behoevend persoon, wanneer je op de heen- of terugreis bent van een buitenlandse reis en bij ‘calamiteiten’.

Maar ik doe altijd ’s avonds boodschappen.

Ook daarvoor geldt: dat kan onder een avondklok tot uiterlijk 8 uur. Vorig jaar bleek dat ruim de helft van de huishoudens vaak ’s avonds boodschappen doet. Dat percentage is gedaald tijdens corona: met name ouderen doen nu vaker hun boodschappen in de avonduren omdat ze het dan als rustiger ervaren. De verkoop na 6 uur bedraagt 24,9 procent van de totale winkelverkopen. Er wordt al gewaarschuwd dat het overdag dan wel eens drukker zou kunnen worden in de supermarkten.

Dan bestel je toch gewoon eten?

Voor zover bekend mogen de maaltijdbezorgers gewoon aan het werk blijven, al was het maar omdat het anders nog drukker wordt in de supermarkten. Dit zou betekenen dat restaurants ook kunnen doorgaan met het bereiden van bezorgmaaltijden. Gevolg hiervan is wel dat een behoorlijke groep mensen dan ook ’s avonds nog op straat zal moeten zijn: de restaurantmedewerkers moeten ook een keer naar huis. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de medewerkers van supermarkten.

En als je nou ’s avonds bij je oude ouders langsgaat?

Mag niet meer. De verwachting is dat een deel van de mensen hun gedrag aanpast: als ze in de avonduren niet mogen, gaan ze waarschijnlijk overdag. Dat betekent dat het aantal van dergelijke contacten er niet veel minder om zal worden. Op internet circuleren reacties van mensen die zeggen dat een avondbezoekje kan leiden tot een logeerpartijtje.

En de hond dan? Mag je die ’s avonds ook niet meer uitlaten?

Hoe zo’n avondklok er precies gaat uitzien, is nog onbekend. Maar hondenbezitters lijken opgelucht adem te kunnen halen: de NCTV noemde het ‘aangelijnd uitlaten van een huisdier’ al als uitzondering. Dat is niet onredelijk want het late rondje met de hond of kat leidt tot geen enkel risico op het overdragen van het coronavirus.

Veel uitzonderingen.

Klopt. Burgemeesters vinden dat een avondklok de vrijheid van burgers ernstig inperkt. Femke Halsema benadrukte maandag al dat er aandacht moeten zijn voor mensen met ernstige psychische problemen. “Deze problemen kunnen bij deze mensen toenemen door een avondklok. Daarom ben ik voor een regeling, zodat uitzonderingen mogelijk zijn.”

Gaan Nederlanders zich eraan houden?

Bijna een derde van de Nederlanders zegt zich niks van een avondklok te zullen aantrekken, mocht deze worden ingevoerd. Dat zegt Hart van Nederland op basis van onderzoek in het eigen panel. Van de Nederlanders onder de 30 geeft de helft aan stiekem de deur uit te zullen gaan als dat eigenlijk niet mag. Veel zal afhangen van de pakkans.

Ah, de handhavers moeten het oplossen?

Tja, daar zit ’m de achilleshiel van het beleid: worden mensen die zich niet houden aan de avondklok op de bon geslingerd? Het ‘verbod op vertoeven in de open lucht’ is, mede door de enorme hoeveelheid uitzonderingen ‘niet of nauwelijks’ te handhaven, zegt Richard Gerrits van de vakbond BOA-ACP. “De handhavers lijken op pad te gaan worden gestuurd met een kansloze opdracht. Wij verwachten dat dit gaat leiden tot een toename van het aantal incidenten.” Volgens Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond zou eerst naar andere maatregelen moeten worden gekeken. “Denk aan het schrappen van vluchten van en naar Engeland.”

Heeft zo’n avondklok in andere landen zoden aan de dijk gezet?

In België zijn regionale avondklokken afgekondigd, op dit moment mag men vrijwel overal in het land niet buiten zijn tussen 12 en 5 uur. Een plaatselijke avondklok in Antwerpen leek succes te hebben in het terugbrengen van het aantal besmettingen. In Duitsland begint op een aantal plekken een avondklok om 9 uur en in Frankrijk zelfs al vanaf 6 uur ’s avonds. Het effect van een avondklok is lastig meetbaar.