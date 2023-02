Het verhaal achter de iconische foto van een vader en zijn overleden dochter in Turkije

De foto van Mesut Hancer, die de hand vasthoudt van zijn 15-jarige overleden dochter Irmak. Beeld AFP

De dochter van Mesut Hancer, de 15 jaar oude Irmak, ging anderhalve week geleden op bezoek bij haar grootmoeder in Kahramanmaras. Op de derde dag van het bezoek ging het fout. De Turkse stad lag bij het epicentrum van de eerste aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Kahramanmaras werd een van de zwaarst getroffen gebieden van Turkije.

Zeven familieleden verloor Hancer bij de aardbeving, waaronder zijn moeder, zijn twee broers, zijn schoonzus en dus zijn dochter. Irmak raakte bekneld onder het puin van het ingestorte huis van haar grootouders.

Toen de aardbeving begon, is Hancer direct teruggegaan naar zijn dochter. “Ik heb geprobeerd haar er zelf onder vandaan te trekken, maar ik kon haar niet redden,” zegt hij tegen CNN Turk. Irmaks bovenlichaam stak onder het puin vandaan, maar vanaf haar middel zat ze vast. Het was voor autoriteiten en hulporganisaties niet mogelijk om met graafmachines het puin te verwijderen, uit angst voor verder instortingsgevaar.

De gehele tijd dat Irmak onder het puin lag, weigerde Hancer haar hand los te laten. Dat moment werd gevangen in een foto, waardoor Hancer het gezicht van de ramp werd. Tot in de avond werd gewerkt met pikhouwelen en ander gereedschap om het puin klein te slaan. “Toen hebben we mijn dochter eruit gehaald. Ik weet dat ze zonder pijn is overleden, ze lag in haar bed te slapen als een engel. Dat is mijn enige troost.”

Aan het Turkse medium Tele1 vertelt Hancer dat het ‘onbeschrijfelijk was om zijn familie met zijn eigen handen te moeten begraven’. “Je moeder, vader of broer begraven is erg, maar je eigen kind? Zij nam bij haar dood mijn leven, mijn hart en mijn armen mee.”

Geen hulpverlening

Adem Altan, de fotograaf die de nu al iconische foto maakte, vertelt aan RTL Nieuws dat er in Kahramanmaras lange tijd geen hulpverlening aanwezig was. “Toen ik hem zag dacht ik: waarom zit hij daar? Iedereen om hem heen was aan het graven, behalve hij. Terwijl ik foto’s maakte, keek hij naar mij. Toen zag ik pas dat hij een hand vasthield.”

Altan bleef naar eigen zeggen drie uur in de buurt van de plek. “Ik zag hem daar alleen maar zitten en zijn dochters hand vasthouden. Hij keek de hele tijd om zich heen en wachtte op hulp.”

