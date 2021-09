Het Parool gaat verder als ochtendkrant

De brief die abonnees ontvangen

Geachte lezer,

Het Parool staat voor een historische verandering. Op 80-jarige leeftijd gaat Het Parool, vanaf 3 januari 2022, verder als ochtendkrant. Dit betekent dat de doordeweekse krant vanaf die dag ’s ochtends vroeg wordt bezorgd en niet meer in de middag. Wij begrijpen dat dit voor u als trouwe lezer een hele verandering is.

De beslissing om naar de ochtend te gaan, heeft verschillende redenen; journalistieke en praktische. Voorop staat dat we denken dat we u, als lezer, in de ochtend nog beter kunnen bedienen. Daarom verschijnen ook de digitale editie en de digitale krant (pdf) vanaf 3 januari in de ochtend al online. Op zaterdag blijft alles bij het oude.

We zijn ervan overtuigd dat de ochtend door de aanwezigheid van online nieuws een beter en logischer moment van verschijnen is. De meeste lezers hebben aan het eind van de middag het nieuws en de achtergronden al op hun smartphone gelezen. We denken dat we u in de ochtend een frisse blik op het nieuws in Amsterdam en in de rest van de wereld kunnen bieden.

De praktische reden: Het Parool is een van de weinige middagkranten in Nederland. De kosten voor distributie en bezorging in de middag worden inmiddels gedragen door een klein aantal kranten en zijn daardoor relatief hoog. Dit betekent dat de bezorging onder grote druk staat. Door de overgang naar de ochtend kunnen wij de bezorging ook op langere termijn garanderen.

Uiteraard blijven we op onze site en in onze app de hele dag door het laatste nieuws en de beste achtergrondstukken aanbieden, voor u als abonnee gratis. U kunt Het Parool op deze manier lezen waar en wanneer u maar wilt.

Het is misschien even wennen, maar ik hoop dat u net zo enthousiast bent over deze verandering als wij en dat u ook in de toekomst Het Parool met veel plezier blijft lezen, al is het dan op een ander tijdstip.

Voor de veelgestelde vragen over dit onderwerp gaat u naar parool.nl/service/faq. Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via parool.nl/service/contact. Heeft u vragen aan mij persoonlijk, dan kunt u mij bereiken via hoofdredactie@parool.nl. Ik hoor graag wat u van deze verandering vindt.

Met vriendelijke groet,

Kamilla Leupen

Hoofdredacteur Het Parool