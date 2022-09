Het nieuwe parkeren: de auto als een kauwgombal in de automaat

Bewoner Tim Hofman stalt zijn auto in een hyperefficiënte parkeergarage. Beeld Dingena Mol

Het is een driedimensionale schuifpuzzel voor auto’s. Wie niet behept is met al te veel ruimtelijk inzicht, ziet wat er gebeurt, maar kan het eigenlijk niet helemaal volgen. Auto’s die naar rechts schuiven, liften die naar beneden gaan, waarna een andere auto ineens uit een kelder komt geschoven. Deze schuifpuzzel blijkt altijd kloppend.

Niettemin zijn er soms best veel verschuivingen nodig om precies de juiste auto uit het systeem te krijgen. Gemiddeld zal het één tot anderhalve minuut duren voordat je de beschikking hebt over je voertuig, zegt Rik klein Goldewijk van Car Parkers, dat het systeem hier op Oostenburg heeft geïnstalleerd.

Autoluw beleid

Dergelijke parkeersystemen zijn niet nieuw, maar ze worden veelvuldiger worden ingezet onder invloed van het autoluwe beleid dat de stad voert. Parkeerplekken op straat worden schaarser en waar mogelijk moet blik worden geparkeerd in inpandige garages. En omdat binnen duurder is dan buiten, wordt hoe langer hoe meer gezocht naar de meest efficiënte manieren om auto’s geparkeerd te krijgen.

In dat opzicht is de parkeergarage van het appartementencomplex aan de Oostenburgermiddenstraat, centraal in de splinternieuwe woonwijk waar in een stevig tempo zo’n drieduizend mensen komen te wonen, een uitgelezen plek voor een dergelijk systeem. Parkeren op straat is niet mogelijk: alleen laden en lossen mag op de daarvoor gereserveerde plaatsen, bewonersvergunningen worden niet uitgegeven. Maar zoals dat gaat: veel mensen willen toch een auto en hebben dus behoefte aan een plek.

Geen 25 maar 104 auto’s

Klein Goldewijk gaat voor in de parkeerkelder die er op het oog niet per se anders uitziet dan welke willekeurige andere parkeergarage elders. Een verschil: waar je normaal gesproken een parkeerplek oprijdt, staat nu een schuifhek. En als je beter kijkt: achter dat hek is niet ruimte voor één auto, maar passen er wel twee.

Normaal gesproken zou er in een dergelijke garage plek zijn voor ongeveer 25 auto’s, schat Klein Goldewijk in. “Maar met een parkeersysteem waarin je met auto’s kan schuiven, is er ruimte voor 105 auto’s. Daarmee wordt het voor projectontwikkelaars natuurlijk veel interessanter om woningen te bouwen: ze hoeven minder kostbare ruimte te reserveren voor parkeren.”

Verschuifbare plekken

De garage op Oostenburg geldt als halfautomatisch: je rijdt je auto een parkeergarage in en zet ‘m neer op een verschuifbaar paneel. Met een sleutel of een keycard wordt het systeem in werking gezet en verdwijnt de auto vaak naar achteren, in veel gevallen zelfs naar beneden of naar boven. Om ongelukken te voorkomen: het systeem komt alleen in beweging als de hekken gesloten zijn en er zich niemand meer achter bevindt.

Op een aantal plekken in Amsterdam zijn ook al volautomatische parkeersystemen te vinden. Daarbij laat je je auto achter in een soort lift, waarna die door het systeem op de juiste plank wordt geschoven. Iets dergelijks probeert de gemeente ook al een tijd voor elkaar te krijgen op de Vijzelgracht, waar de liftschachten al aangelegd zijn.

Kauwgomballenautomaat

Volgens Klein Goldewijk zijn dergelijke systemen de laatste jaren steeds kansrijker. “De emotie over parkeren is aan het veranderen. Vroeger wilden mensen vaak per se zelf parkeren, tegenwoordig vinden ze het prima om de auto achter te laten op een plek. Als ze terugkomen, drukken ze op een knop en de auto komt eruit, een beetje als een kauwgomballenautomaat.”

Tim Hofman is een van de bewoners op Oostenburg en gebruikt het systeem sinds enkele weken. Eerst twijfelde hij. “Ik dacht: is dit niet te storingsgevoelig? En: wat als straks iedereen op hetzelfde moment eruit wil? Dan sta je als je pech hebt een kwartier te wachten. Maar het werkt tot nu toe allemaal prima. Het kost me wel 240 euro per maand, maar wellicht dat ik in de toekomst wel ga autodelen, zoveel gebruik ik ’m in de praktijk niet.”

Volgens Klein Goldewijk kan het systeem ook drukte prima aan. “De 105 plekken in deze garage zijn feitelijk verdeeld over vijf zelfstandige systemen: dat zijn dus ongeveer twintig plekken per systeem. De verwachting is niet dat er al te veel mensen tegelijk willen in- of uitrijden.”