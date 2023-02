Je zou er bijna pleinvrees van krijgen: honderden meters nieuw Amsterdams land, uitgestrekt achter CS, liggend aan de voeten of de wielen van Amsterdammers en de mensen die hier maar eventjes zijn. Het was water, maar nu is het asfalt en natuursteen. En aan de waterkant vlonderplanken die uitnodigen om straks, als het net een beetje warmer is, domweg op te gaan zitten, de benen bungelend boven het IJ.

De contouren van wat tegenwoordig de IJboulevard wordt genoemd waren al enkele maanden zichtbaar, ondanks het hekwerk dat ervoor stond. Hier, op het dak van de zoveelste nieuwe fietsenstalling rond CS, half onderwater, vormde zich een nieuwe openbare ruimte. Nu de stalling met 4000 fietsparkeerplekken is opgeleverd, is de bovenkant vrijgegeven voor passanten.

Op het oog oningericht

Het is er stenig, een stelletje bomen her en der had niet misstaan, maar desalniettemin prettig. Ruimtelijk en op het oog oningericht. Aan de stationskant een vrije luxueuze stoep en een fietspad dat on-Amsterdams breed is, maar misschien best nóg een tikje breder had gekund. Daarna, tientallen meters tot het water: open ruimte, plek om te lummelen of gewoon te passeren.

Nederland is niet zo goed met pleinen en de Nederlander kan niet zo goed overweg met grote open ruimtes, zeggen ze. Voor Amsterdam komt daar nog eens bovenop dat ruimte schaars is en de druk erop enorm: verkeersdeelnemers, ondernemers en toeristen zijn allemaal op zoek naar een plekje dat ze voor langere of kortere tijd hun eigen kunnen noemen.

Het mooiste water

Maar dit is een plek die alles in zich heeft om een geslaagd plein te worden. Zonder auto’s, bussen of trams. En groot genoeg om een boel mensen te verhapstukken, mocht het daadwerkelijk een succes blijken. Met een prachtig afdak over CS aan de ene kant en misschien wel het mooiste water van de stad aan de andere.

De gemeente hoopt op flaneurs en het moet raar lopen wil de IJboulevard niet een juweel van een flaneerplek worden. De stad die zich door het in de weg liggende CS van het water leek te hebben afgekeerd, kan hier die historische vergissing ongedaan maken en het IJ weer omarmen.

De IJboulevard. Op de nieuw gebouwde IJboulevard, aan de IJzijde van Amsterdam CS kun je flaneren langs het water. Beeld Mariet Dingemans

Vies en vuig

Dat de stad verandert, kan geen Amsterdammer ontgaan, maar er is geen plek waar die transformatie duidelijker zichtbaar is dan achter CS. In vijftien jaar tijd is een van de groezeligste locaties van Amsterdam omgevormd tot misschien wel een uithangbord voor de stad. Instagramwaardig, maar ook echt.

Begin deze eeuw was het haast verdacht wanneer je je ophield aan de verkeerde kant van het station. De De Ruijterkade was een plek waar auto’s passeerden en sekswerkers en hun klanten elkaar ontmoetten voor een transactie. Het was er unheimisch, vies en vuig. Het had stiekem natuurlijk ook wel wat, maar het is tegenwoordig onmiskenbaar beter.

Gelukkig huwelijk

De winkels in de achterplint van het station zorgen weliswaar voor een Schiphol-achtige vibe, de ponten die af- en aanvaren garanderen precies genoeg stedelijkheid. Het is een ruimte voor bezoekers en toeristen, voor reizigers, maar zeker ook voor Amsterdammers zelf. Fietsers én voetgangers, een toxische combinatie op een aantal plekken elders in de stad, maar hier wordt voldaan aan alle voorwaarden voor een gelukkig huwelijk.

Het is leeg, mede dankzij de ruimte die half onder de grond, half in het water wordt geboden aan fietsparkeerders. Duizenden fietsen kunnen en moeten onder het maaiveld worden gestald in een futuristisch aandoende pijpenla met in- en uitgangen op de ideale plekken: erin aan de kopse kanten en eruit halverwege.

Wegknippen en afvoeren

Fietsers worden verleid. Maar de nieuwe stalling stelt handhavers tegelijk in staat om een zo mogelijk nog strenger beleid te voeren ten aanzien van mensen die hun fiets op het maaiveld achterlaten: die worden met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk weggeknipt en afgevoerd.

Mooie ruimte dus, een waterplein met allure. Met als uitdaging de plek leeg te houden. Dat wordt nog een opgave. Aan de zijkant, naast de aanlanding van de ponten, ziet de plaatselijke vestiging van toeristenfuik Pancakes mogelijkheden: het terras staat uit, er is zelfs een buitenste schil aan toegevoegd met strandstoelen. Voor wildparkerende fietsers geldt hier zero tolerance, maar de terraspolitie heeft deze nieuwe plek kennelijk nog niet helemaal op de agenda.

