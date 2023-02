Het geld voor Giro555 is mooi, maar het concert in de Meervaart biedt ook nog iets anders: troost

Een benefietconcert, zoals dinsdagavond in de Meervaart, is meer dan een moment om geld op te halen voor hulp. ‘Dit gaat om heling en verwerking.’

Een duduk is de muzikale belichaming van melancholie. Het geluid dat deze Armeense dubbelrietfluit produceert, snijdt door ieders ziel. De tonen klinken als een klaagzang, als een roep om hulp maar ook als zalving voor je ziel. Emrah Oguzturk bespeelt de duduk, en wie tijdens het benefietconcert voor hulp aan Syrië en Turkije nog niet geraakt is, is dat zonder twijfel wel na het horen van zijn spel.

Het is niet zomaar optreden wat Oguzturk deze avond doet. Toen Meral Polat hem belde om mee te doen aan het benefietconcert was het vanzelfsprekend dat hij toezegde. Net als zangeres Shirma Rouse, de jonge artiest Naaz, de Syrische zanger Wasim Arslan, de mezzosopraan Ilda Simonian, danseres Mouna Laroussi en vele andere artiesten, was het een uitgemaakte zaak dat hij ook iets wilde doen. Maar hij had haar nog niet eens verteld waarom.

Vierentwintig jaar geleden lag Oguzturk, net als duizenden Syriërs en Turken nu, zelf onder het puin. In het Turkse stadje Gölcük waar hij als 12-jarige woonde, was in 1999 een hevige aardbeving. Hij kwam vast te zitten onder de restanten van zijn huis. Het was alleen dankzij een tante die hem eruit haalde dat hij nu nog leeft.

Ook bij dit concert, had hij voor het zelfde geld niet kunnen staan. “Ik wilde vanaf het moment van de ramp daarheen. Maar hoe? Ik ben blij dat ik nu alsnog kan helpen, met mijn muziek.”

Doen wat je kunt

Er zijn bezoekers die niet meer konden kijken naar de beelden op televisie, omdat het te pijnlijk werd. Sommigen hebben familieleden in het getroffen gebied, zoals Nuran Polat, die een week niet sliep uit angst haar familie in Hatay te verliezen. Ze huilt bij het geluid van de duduk. Maar ook buurtbewoners Glenn en Angela Wijnhard zeggen na afloop. “We hielden het niet droog.”

Amsterdamse scholen zamelen kleding in voor de getroffen gebieden, buurthuizen rijden spullen naar Turkije, ondernemers stapelen hulpgoederen op in hun winkel, en kunstenaars en muzikanten hebben een heel eigen rol. “Je doet wat je kunt,” vat presentator Jan Douwe Kroeske de avond samen. “En deze mensen kunnen muziek maken, dansen, gedichten voordragen.”

In de zaal zitten zo’n 150 mensen, maar er waren er ook die er niet fysiek konden zijn, en alsnog een kaartje kochten. De opbrengst van de avond komt uit op ruim 5000 euro.

Staatssecretaris van cultuur

Toch draait het niet alleen om geld. Meervaartdirecteur Yassine Boussaid: “Op zo’n avond kun je samen zijn en hoeven mensen het leed niet in hun eentje te beleven.” Staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu kwam ook naar de zaal. “Mijn ouders komen uit Turkije, ik kom uit Nederland, de twee landen raken elkaar nu op een bijzondere manier, dat maakt me trots. Net als dat deze kunstenaars me trots maken. Dit gaat over verwerking van verdriet, over helen.” Woensdag zit Uslu in het belpanel van de televisieactie voor Giro555 om mensen te bewegen geld te doneren.

Binnen een week had actrice en zangeres Meral Polat met concertorganisator Mystiek Productions deze benefietconcertenreeks opgezet. Dinsdag in de Meervaart, vrijdag in De Doelen in Rotterdam, volgende week in Podium Mozaïek. Aan het eind van de avond, als ze een gedicht heeft voorgedragen en heeft gezongen, is ze zo moe dat ze alleen nog kan zeggen: “Samen.”

Andere acties Het benefietconcert dat Philharmonie Haarlem op maandag organiseerde leverde 44.189 euro op. Vrijdag is de volgende editie in De Doelen in Rotterdam, volgende week woensdag volgt Podium Mozaïek in Amsterdam-West. Woensdag 15 februari werken de publieke en commerciële radio- en televisiezenders samen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Beeld & Geluid in Hilversum wordt het actiecentrum van Giro555, met als doel zoveel mogelijk geld ophalen. Voor andere benefietacties- en concerten in en om Amsterdam klik hier.

