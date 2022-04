Henny Vrienten (1948 - 2022) werd pas echt gelukkig toen hij de roem achter zich kon laten

Henny Vrienten. Beeld Wubbo de Jong

Sinds 1 dag of 2 heette het nummer officieel, maar iedereen kent het als 32 jaar. ‘Sinds 1 dag of 2, vlinders in mijn hoofd / Sinds 1 dag of 2, aangenaam verdoofd’ zong Henny Vrienten met kenmerkend overslaande stem en al even kenmerkend Brabants accent. En in het refrein: ‘’t Is Wel een beetje raar, 32 jaar / Trillend op m’n benen, als ze is verdwenen.’

32 jaar was in 1981 de eerste hit van Doe Maar, de groep waarin Vrienten zong en basgitaar speelde. Hij was echt 32 jaar toen hij het nummer schreef. Dat een man van die leeftijd stomverliefd wordt op een vrouw, zoals bezongen in de tekst, is eigenlijk helemaal niet zo raar. Maar dat je op die leeftijd alsnog een popster wordt, een tieneridool zelfs, mag wel degelijk bijzonder worden genoemd.

Zo populair als Doe Maar in de eerste helft van de jaren tachtig was geen andere groep in de Nederlandse popgeschiedenis. Vrienten en de andere leden van de groep (net als hij dertigers) wisten niet wat ze na die eerste hit overkwam. Het ene moment rommelden ze nog wat in de marge, even later waren ze The Beatles van de polder. Bij optredens speelden zich compleet hysterische taferelen af.

‘In het begin stond ik op het podium de hele tijd over mijn schouder te kijken of daar soms iemand stond voor wie ze zo hard gilden,’ zei Vrienten jaren later terugkijkend in deze krant. ‘Het heeft lang geduurd voor ik besefte dat het echt om ons ging.’

Jonge meisjes waren het voornaamste publiek van Doe Maar, waarin Vrienten en zanger-toetsenist Ernst Jansz de geliefdste leden waren. Zogeheten serieuze muziekliefhebbers moesten niets hebben van de groep. Gelukkig waren de meesten van die betweters later – veel later vaak – wel bereid toe te geven dat ze er indertijd behoorlijk naast hadden gezeten.

Het succes van Doe Maar verbaasde niet in de laatste plaats de bandleden zelf. Beeld ANP / ANP Kippa

Serieuze poptaal

De grootste verdienste van Doe Maar: van het Nederlands een serieuze poptaal maken. Tuurlijk, ze waren lang niet de eersten die in de eigen taal zongen, maar bij Henny Vrienten en Ernst Jansz klonk het wel heel fris en vooral natuurlijk. De Nederlandse taal bleek het uitstekend te doen op de ritmes van de Jamaicaanse ska en reggae die zo’n belangrijke rol speelden in de muziek van de band.

Doris Day, Is dit alles, De bom, Pa: het zijn stuk voor stuk klassiekers die anno 2022 ook meegezongen worden door Nederlanders die in de jaren tachtig nog lang niet waren geboren.

Doe maar bestond al een paar jaar toen Henny Vrienten in 1980 tot de groep toetrad. Hij had er toen al een bonte, maar weinig succesvolle carrière op zitten. De roem van de Tilburgs beatgroep Les Cruches, waarvan hij in de jaren zestig deel uitmaakte, reikte volgens hem zelf niet verder dan Hilvarenbeek. En in de soloplaten die hij in de jaren zeventig maakte onder de pseudoniemen Paul Santos en Ruby Carmichael, was niemand geïnteresseerd.

1982: Doe Maar treedt op in het Vondelpark, Henny Vrienten op basgitaar. Beeld ANP/Jan Bogaerts

Sesamstraat

Toen hij met Doe Maar veel succesvoller werd dan hij ooit had kunnen denken of durven dromen, viel de bekendheid hem zwaar tegen. Veel gelukkiger was hij toen hij zich na de opheffing van Doe Maar in 1984 ging toeleggen op het schrijven van muziek voor tv-programma’s, documentaires en films.

Hij volgde de grote Harry Bannink op als huiscomponist voor de jeugdprogramma’s Het Klokhuis en Sesamstraat en verzorgde de muziek bij de verfilming van Harry Mulisch’ De ontdekking van de hemel en schreef de muziek voor de musical Ciske de rat. Over Doe Maar had hij het een tijd lang liever niet, maar in 2000 stemde hij toe in een hereniging.

Er zouden in de loop der jaren meer rëunieconcerten volgen. Vrienten en de andere Doe Maar-leden genoten ervan: nu viel niemand in het publiek meer flauw en luisterden de fans echt. Dat die latere concerten, onder meer in Ahoy’, ook het nodige geld in het laatje brachten was de groep gegund; in hun hoogtijdagen waren ze door een wurgcontract met platenbaas Johnny Hoes veel misgelopen.

Doe Maar bij Live On The Beach in Scheveningen in 2017. Beeld ANP / Harold Versteeg

Enorme poëziebibliotheek

Met de pers had Henny Vrienten lang een moeizame relatie. Begrijpelijk, want als lid van Doe Maar was hij een geliefd doelwit van de roddelpers. Later was hij een ideale interviewkandidaat, die vol goede verhalen zat en journalisten gewoon bij hem thuis (een grachtenpand in Amsterdam) uitnodigde. Aan liefhebbers toonde hij daar ook graag zijn enorme poëziebibliotheek en dito gitarencollectie.

Bij zo’n gelegenheid kwam in 2019 ook de dood ter sprake. De toen 71-jarige, kerngezond ogende en levenslustige Vrienten, stond er heel nuchter in: ‘Ik kijk bij mijn buitenhuis in Twente veel naar de natuur en zie dat alles een cyclus heeft: het gaat maar één kant op. Ik zie ook de overlijdensadvertenties in de kranten: er zijn heel wat mannen die als zeventiger overlijden.’

Hij vertelde toen ook toen meerdere malen te zijn benaderd door journalisten die een boek over hem, dan wel over Doe Maar wilden schrijven. Hij zei tegen iedereen nee. De drie albums die hij tussen 2014 en 2019 uitbracht beschouwde hij als zijn ‘gezongen autobiografie’. In een boek zag hij niets: ‘Mijn kinderen mogen weten dat ik een lieve, aardige man was, maar ze hoeven ook weer niet alles van me te weten.’

In het najaar van 2021 werd duidelijk dat Henny Vrienten ernstig ziek was – een definitieve afscheidstournee van Doe Maar werd om die reden afgelast. Waaraan hij leed is niet bekendgemaakt.