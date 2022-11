Helder zit op de tribune bij Oranje, met een gezicht als een oorwurm

Minister Conny Helder op de tribune. Beeld ANP

Conny Helder kwam voor Lips in beeld tijdens corona, toen ze indruk maakte als voorvrouw van de ouderenzorg. Dat ze vervolgens minister werd, verbaasde hem daarom niet zo heel erg, hoewel ze zich daarna vooral manifesteerde als backbencher van het kabinet. Dinsdagavond waren echter alle camera’s op haar gericht: zou Helder toch niet iets doen met een OneLove-band?

Bij de NOS waren ze er maar druk mee. Tom Egbers bracht eerst het nieuws dat Helder géén speldje droeg, dat een beetje laffe alternatief voor de band om de bovenarm. Later meldde hij dat de minister toch wél een speldje droeg. Lips werd er een beetje mies van, maar vond zo’n min of meer onzichtbaar symbool ook wel weer typerend voor het gewik en geweeg in de aanloop naar dit WK.

Tegelijkertijd had Lips het ook best een beetje te doen met Helder, zo van de ouderzorg de wereldpolitiek in gekatapulteerd. Wat doe je dan als je Qatarese counterpart ineens zelf een band-met-politieke-boodschap omknoopt, om de Palestijnen een steuntje in de rug te geven? En was het niet slim van Helder geweest om dan in ieder geval een eigen band in haar tasje te stoppen, voor het geval dat? De minister zat erbij met een gezicht als een oorwurm. Dat is dus hoe meten met twee maten eruitziet, meende Lips haar te zien denken.

Geen actie op de tribune dus en op het veld gebeurde het ook al niet: Oranje wist zich niet te onttrekken aan de eenvormigheid die dit toernooi kenmerkt. Het lijkt allemaal zo op elkaar. Wat dat betreft was het mooi dat de laatste poulewedstrijden tegelijkertijd moesten worden gespeeld: daarin zag Lips het bewijs dat al die wedstrijden toch niet stiekem in hetzelfde stadion werden afgewerkt.

