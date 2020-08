Heineken-topman: geef geen valse hoop rond coronacrisis

Vooral door de sluiting van horecazaken heeft Heineken de afgelopen drie maanden 20 procent minder bier afgezet. Beeld ANP

U had vast andere wittebroodsweken verwacht.

“Op 11 februari, toen mijn benoeming werd aangekondigd, was het virus mondiaal nog nauwelijks bekend. Maar in Singapore, waar ik toen zat als topman voor Azië en de Pacific, stond het al wel op de radar. Ik kon niet vermoeden dat het zo’n impact zou hebben. Het is een speciale tijd. Ik had mijn voorganger Jean François Van Boxmeer een ander afscheid gegund.”

“Ik ben voor Heineken begonnen in Afrika. In Congo was er elke ochtend een nieuwe crisis. Daar leer je van dag tot dag veranderingsgezind te zijn. Dat was een buitengewoon goede leerschool om flexibel op ontwikkelingen in te spelen en een goed aanpassingsvermogen te kweken.”

Het afgelopen halfjaar heeft het Heinekenconcern een vijfde minder bier afgezet, in de horeca zelfs de helft minder. Komt het ooit nog goed?

“Ik ben verbaasd hoe positief veel bedrijven over de nabije toekomst praten. Als we de valse hoop creëren dat het morgen allemaal over is, zal dat tot enorme teleurstelling leiden. Ik geloof niet dat de horeca terugkeert naar het oude niveau zolang er geen oplossing is voor het virus, of dat nu een vaccin is of acceptabele sociale maatregelen.”

“We moeten ons opmaken voor een onzekere periode: voor elke twee stappen vooruit, doen we er weer één terug. Ik blijf vertrouwen houden in de toekomst van de horeca. Maar herstel komt pas op lange termijn. In de tussentijd blijven we ondernemers helpen.”

Als aanjager van de horeca laadt Heineken wel een enorme verantwoordelijkheid op zich.

“We zijn blij dat de bars en restaurants weer opengaan. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier blijven gebeuren. We gebruikten nu de volle kracht van onze reclame om mensen daartoe op te roepen: socialize responsibly.”

“We willen op geen enkele wijze tot onverantwoord gedrag aanzetten. Het is in ieders belang om nieuwe problemen te voorkomen. Als we dit niet op een verantwoorde manier doen, dan wordt de schade alleen maar groter.”

Met posten in Afrika, de VS, Mexico en Azië bent u opgegroeid in de mondiale organisatie van Heineken. Hoe belangrijk is die in tijden van crisis?

“Ik geloof dat onze kansen overal liggen. Landen als Brazilië en Vietnam blijven belangrijke groeimarkten voor de toekomst. Maar ik geloof absoluut dat we ook in volwassen markten in Europa en Noord-Amerika kunnen groeien. Dat hebben we voor corona in Italië en Frankrijk laten zien, waar we nieuwe leven in slapende merken hebben geblazen. Birra Moretti en Desperados groeien zelfs in deze crisis.”

“Een hoop multinationals is juist erg gaan centraliseren en globaliseren. Daardoor zijn ze gevoelig geworden voor lokale verstoringen. Wij hebben die slag bewust nooit gemaakt. Twee derde van onze omzet draait om lokale merken.”

“De spanning zit er bij ons in dat er wel synergie en samenhang moet zijn tussen al die activiteiten. Op bepaalde gebieden slagen we er al heel goed in die twee zaken te combineren. Maar met het oog op de toekomst moeten we zeker op digitaal- en technologiegebied de synergie versnellen.”

Geldt digitaliseren ook voor de klanten?

“We moeten dáár zijn waar consumenten zijn. Of dat nu in cafés, restaurants, winkels of online is. Mensen kopen in toenemende mate via internet omdat ze dat makkelijk vinden. Dat is deze crisis helemaal relevant, maar dat zal een blijvende trend zijn. Het is waanzinnig om de groei te zien van Beerwulf, ons Europese consumentenplatform. We zien hetzelfde in andere markten. We zullen dat zeker versnellen.”

De biermarkt is de afgelopen tien jaar flink veranderd. Bent u niet bang dat de aandacht alle kanten op waait?

“We moeten niet op te veel borden tegelijk spelen. Maar als je bier met andere categorieën vergelijkt − thee, koffie, hard liquor − is er nog altijd weinig differentiatie. Daarin moeten we nog veel verder gaan. Uiteindelijk gaat het niet om het product, maar om de wens van de consument.”

Tegelijkertijd lijkt de biermarkt weinig in te spelen op maatschappelijke trends. Bier is nog vooral een mannending.

“Het is teleurstellend hoe weinig stappen onze industrie hierin heeft heeft gemaakt. We praten al twintig jaar over diversiteit en inclusiviteit en het gebeurt te weinig. Ook in ons bedrijf moet meer gebeuren. Onze organisatie weerspiegelt nog niet de diversiteit in de maatschappij. We maken daarin wel stappen, maar mijn intentie is om die te versnellen. Het bedrijf Heineken moet een spiegel zijn van onze klanten en de samenleving. Dat is nu zeker heel belangrijk.”

Dolf van den Brink, topman van Heineken Beeld Heineken