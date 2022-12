Heeft Schreuder niet gezien dat Kudus in Qatar is doorgebroken?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Mohammed Kudus

Dus Kudus trekt de voor hem juiste conclusie en wil weg bij Ajax. En dat allemaal omdat een trainer die vermoedelijk nog één seizoenshelft bij Ajax werkt, zijn elftal niet aan hem wil aanpassen. Kudus is 22 jaar en brak door in Qatar. Heeft Schreuder gekeken? Heeft hij niet gezien dat we met een aanvallende middenvelder te maken hebben en niet met een spits, laat staan een met Brobbey vergelijkbare spits? Wat is dat toch met trainers? Waarom hebben ze zo vaak een bord voor hun kop? Kudus is een speler om wie je een team heen bouwt. Hij is een enorm talent in ontwikkeling. Je kunt hem op 10 laten spelen en ook als hangende rechtsbuiten die naar binnen mag komen. Wat is er met Ajax aan de hand? Nu hebben ze weer belangstelling voor Noppert. Waar is de visie?