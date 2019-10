Hartstichting: ‘Te weinig AED’s en burgerhulpverleners in Amsterdam, hoge urgentie’

Een AED-reanimatieset Beeld ANP

“Amsterdam kent nog veel witte vlekken, oftewel gebieden waar geen aangemelde AED’s dag en nacht beschikbaar zijn in een straal van 500 meter,” vertelt Marianne Spoelstra, projectleider AED’s bij de Hartstichting. “Vergeleken met andere steden in Nederland is de situatie in Amsterdam niet goed. De urgentie is heel hoog.”

De grootste tekorten zijn in Nieuw-West, West en Zuidoost. “Maar dat betekent niet dat er in andere stadsdelen voldoende AED’s zijn. Overal in Amsterdam zijn ze nog nodig,” vertelt Spoelstra.

De Hartstichting probeert zo snel mogelijk een dekkend netwerk te vormen. Op dit moment hangen er 20.000 AED’s door heel Nederland; dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Maar voor een goed netwerk zijn er door heel Nederland nog zeker vijfduizend extra nodig.

Onvoldoende burgerhulpverleners

Bij het inzetten van een AED moeten ook burgerhulpverleners in actie komen. De apparaten dienen dan ook te worden aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Indien iemand moet worden gereanimeerd en 112 is ingeschakeld, ontvangen burgerhulpverleners een oproep op hun telefoon.

Hoewel er in de stad ook een tekort is aan burgerhulpverleners, focust de Hartstichting zich in eerste instantie op de aanschaf van meer AED’s. “Als die er zijn, kunnen mensen in de buurt een reanimatietraining volgen. Zij kunnen zich vervolgens aanmelden als burgerhulpverlener.”

Om zoveel mogelijk levens te redden zijn AED’s van groot belang. Jaarlijks krijgen in Nederland 17.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans is het grootst als de reanimatie binnen 6 minuten start en in diezelfde tijd een AED wordt ingezet. Om op tijd geholpen te kunnen worden, moet iedereen dus zo’n apparaat in de buurt hebben.

Supermarkten en kinderboerderijen

De Hartstichting probeert dat op verschillende manieren voor elkaar te krijgen. “We benaderen bijvoorbeeld bedrijven die een sociale functie hebben, zoals supermarkten en apotheken. Die vragen we dan een AED buiten te plaatsen,” zegt Spoelstra. “Dat levert wat op. Supermarktketen Plus heeft bijvoorbeeld de buitenmuren van alle supermarkten van aangemelde AED’s voorzien. Twee van die filialen hebben toevallig in Amsterdam een witte vlek gedekt. Dat is goed nieuws.”

De Hartstichting is ook in gesprek met verschillende vastgoedondernemingen. Zij hebben aangegeven bereid te zijn om bij te dragen aan een landelijk dekkend netwerk.

Grote bedrijven betalen de apparaten zelf. Maar de Hartstichting probeert ook stadsboederijen zover te krijgen om er een aan te schaffen. “Veel van de stadsboerderijen zijn gevestigd in buurten waar nog een tekort is. Daarom zijn we ook met hen in gesprek,” vertelt Spoelstra. “Ze hebben aangegeven mee te willen werken, maar hebben helaas geen geld voor de aanschaf. De Hartstichting helpt mee met het zoeken naar fondsen.”

Crowdfunding voor buurtAED

Burgers kunnen ook zelf actie ondernemen en via de Hartstichting een crowdfunding starten voor een buurt-AED. De kosten: minstens 1530 euro, inclusief buitenkast en vijf jaar onderhoud. Op dit moment lopen er verschillende acties, bijvoorbeeld voor buurt-AED’s op de Prinsengracht, KNSM-laan en NDSM-plein. Eerder slaagden er in Amsterdam al 46 buurtacties.

Benieuwd naar de AED’s in jouw buurt? Bekijk dan de AED-checker van de Hartstichting. Op diezelfde pagina heeft iedereen de mogelijkheid om een actie te starten.