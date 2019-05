‘Hans Brusselmans’ lacht het laatst

Als minister van Buitenlandse Zaken raakte Frans Timmermans in 2014 een gevoelige snaar. Voor de VN Veiligheidsraad deed hij een oproep aan de internationale gemeenschap om de lichamen van de slachtoffers van de MH17-ramp zo snel mogelijk terug te brengen naar hun geliefden. De speech ontroerde de wereld, Nederland was trots op Timmermans.



Toen hij enkele maanden later in een uitzending van Pauw een pijnlijke opmerking maakte over een zuurstofmasker dat zou zijn aangetroffen bij een MH17-passagier, verloor hij juist weer veel krediet. Op dat moment was Timmermans al gepromoveerd tot eurocommissaris in Brussel. Hij werd de rechterhand van Jean-Claude Juncker, de baas van de Europese Commissie.



En dat smaakt naar meer. Timmermans wil Juncker dolgraag opvolgen. Hij is de Spitzenkandidat van de sociaaldemocraten in het Europees parlement. In zijn stamkroeg in thuisstad Heerlen stelde hij zich afgelopen oktober kandidaat voor de prestigieuze functie. “Ik geloof in Europa omdat ik weet in welke wereld mijn grootouders en ouders hebben geleefd,” sprak Timmermans.

Superambitieus

Een sprong in het diepe, want hoewel de PvdA in Nederland de grootste partij is geworden, is het maar de vraag of de sociaaldemocraten in Europa ook de grootste fractie gaan vormen. Mochten de Europese christendemocraten groter blijven, dan gaat de functie van voorzitter van de Europese Commissie waarschijnlijk aan Timmermans voorbij.

Sowieso is er gegniffeld om zijn ambities. Wéér Timmermans die op een mooie baan jaagt, wéér is het Limburgse talenwonder - hij spreekt zeven talen - overtuigd van zijn eigen kunnen. Politieke volgers zijn ook sceptisch, omdat Timmermans de strijd aangaat in een Europa waarin anti-EU-partijen volop verkiezingen aan het winnen zijn.

Ook binnen zijn eigen PvdA is er de nodige weerstand tegen Timmermans. Zijn ambitie is nietsontziend. Hij kandideerde zich als Spitzenkandidat zonder overleg, waardoor de partij gedwongen was hem ook lijsttrekker te maken bij de Europese verkiezingen. En tegen kritiek kan hij niet. Zo weigert Timmermans al jaren een interview te geven aan deze krant, na een artikel in 2016 over een onbezonnen uitspraak die hij deed over de Turkse Gülenbeweging.

Blijdschap bij de PvdA donderdagavond, nadat duidelijk is geworden dat de partij de grootste is geworden bij de Europese verkiezingen. Beeld EPA

Sinds oktober voerde de PvdA-lijsttrekker campagne, maar pas begin deze maand kwam de verkiezingsstrijd écht in een versnelling. En gek genoeg was dat te danken aan een concurrent op links: de SP. Die partij lanceerde een spotje waarin ‘Hans Brusselmans’ - een kopie van Frans Timmermans - werd beschimpt. In het spotje zit Brusselmans in zijn onderbroek bij het haardvuur waarin hij de resultaten van EU-referenda smijt. Ook vreet hij zich vol met taarten met daarop de Nederlandse vlag.



Het spotje komt de SP op hoon te staan. Timmermans zelf reageert kalm en koeltjes. “Kom eens met ideeën, in plaats van met modder naar mij te gooien,” laat hij aan de SP weten. Campagnevolgers voelen dan al aan dat de PvdA wel eens garen kan spinnen bij het negatieve filmpje. De persoonlijke aanval op Timmermans ontploft in het gezicht van SP-voorzitter Ron Meyer, de bedenker van het spotje. De SP halveert in het Europees parlement.



Bij de verkiezingsdebatten op televisie valt Timmermans op: simpelweg omdat hij het enige bekende gezicht is tussen de Europese lijsttrekkers. Zo’n 10 procent van de VVD-stemmers dacht dat Timmermans hún voorman was, bleek uit een peiling begin deze maand. Die bekendheid, in combinatie met zijn pro-Europese geluid dat afstak tegen de anticampagne van Forum voor Democratie, bezorgt de PvdA de overwinning.

Ook als Timmermans géén voorzitter van de Europese Commissie wordt, belooft hij de komende vijf jaar gewoon plaats te nemen in het Europees parlement. Maar of dat echt zo is, moet nog blijken. In het verleden bewees de Limburger een slechte verliezer te zijn wanneer hij de post niet kreeg die hij ambieerde.

Zo kwam Timmermans als PvdA-Kamerlid in 2010 zeker een half jaar niet opdagen in het parlement, alleen maar omdat hij niet het woord mocht voeren over Buitenlandse Zaken. Het gedrein had wel effect. Uiteindelijk kreeg hij zijn gedroomde portefeuille alsnog. Met een kersverse overwinning in Nederland op zak, is zijn droombaan in Brussel zeker niet uit zicht.