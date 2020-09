Halsema: ‘Zorgen om psychische en emotionele welzijn van Amsterdammers’

Beeld EPA

“Ik denk dat het van groot belang is dat psychologen en anderen – mensen die wij rekenen tot vitale beroepen – het contact houden met mensen die in nood zijn en hen ook weten te bereiken,” zei Halsema.

De gemeente stuurt vanuit de GGD preventieteams de wijken in om Amsterdammers die dat nodig hebben psychisch bij te staan. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat de terugslag die dit emotioneel en mentaal voor mensen betekent ook wordt opgevangen.”

Hulp bieden

Eerder in de persconferentie benadrukte Halsema dat ze zich realiseerde dat ‘voor iedereen geldt dat het extra moeilijk is de moed erin te houden.’ “Ik hoop van harte dat Amsterdammers naar elkaar blijven omkijken en hulp bieden aan diegenen die het zwaar hebben.”

“Mijn hart gaat uit naar iedereen en in het bijzonder jongeren die de bewegingsvrijheid en elkaars nabijheid moeten missen. Maar ook naar ouders en hun kinderen, thuiswerkers, voetbalfans, ouderen.”

Moeilijke maanden

Volgens Halsema gaat Amsterdam moeilijke maanden tegemoet. “Mensen die te maken krijgen met werkloosheid, ondernemers die geconfronteerd worden met mogelijk faillissement, de culturele instellingen die onzekerheid hebben. Dat is afschuwelijk. Tegelijkertijd denk ik dat Amsterdam en ook de regio een geschiedenis van grote veerkracht heeft. We hebben oorlogen achter ons liggen. Grote economische crises achter ons liggen. Maar dat is een schrale troost voor de mensen die nu pijn ervaren.