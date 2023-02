Halsema spreekt bij kerkdienst voor Syrië, Turkije en Oekraïne

Beeld ANP / ANP

De viering in de Nicolaasbasiliek aan de Prins Hendrikkade begint om 10.00 uur en zal live worden uitgezonden op NPO 2. Pastoor van de basiliek Eric Fennis leidt de mis. Hij is tevens de deken van katholieke kerken in de hoofdstad. Onder de genodigden zijn onder andere de Turkse en de Oekraïense ambassadeur. Halsema spreekt aan het einde van de viering.

De heilige Nicolaas, van oorsprong bisschop van het Turkse Myra, is de stadspatroon van Amsterdam. Nicolaas verbindt volgens het bisdom Haarlem-Amsterdam de kerken in Oost- en West-Europa, omdat hij in beide tradities wordt vereerd. De Amsterdamse basiliek heeft een relikwie van de heilige.

Aardbevingsslachtoffers

Katholieke kerken in het hele land luidden vorige week de kerkklokken voor de aardbevingsslachtoffers. Zeker 45.000 mensen zijn in Turkije en Syrië om het leven gekomen door de zware aardbevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans dat zij levend worden gevonden is zeer klein.

Over de situatie in het Syrische aardbevingsgebied is minder bekend dan over die in buurland Turkije. In Syrië, waar sinds 2011 een burgeroorlog woedt, is aardbevingsschade ontstaan in gebieden die onder controle staan van de regering en ook gebieden waar verschillende rebellengroeperingen de macht hebben. De internationale hulp aan Syrië komt moeizaam op gang.