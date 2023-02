Halsema spreekt bij kerkdienst voor Syrië, Turkije en Oekraïne: ‘Pijn nauwelijks te bevatten’

De verwoestingen van de aardbevingen in Turkije en Syrië noemde Halsema ‘nauwelijks te bevatten’. Beeld ANP

De burgemeester haalde in haar toespraak het lot van de Oekraïners aan, die al bijna een jaar in oorlog met Rusland leven. Halsema richtte zich ook op de Oekraïners die in de kerk aanwezig waren. “Tegen de Oekraïners onder u wil ik zeggen: ‘Wij zijn blij dat u bij ons bent. Wees welkom, zo lang het nodig is.’”

De verwoestingen van de aardbevingen in Turkije en Syrië noemde Halsema ‘nauwelijks te bevatten’. “De doden. De radeloosheid. De pijn. De kinderen die wees worden. De ouders die hun kinderen hebben verloren. De miljoenen mensen die plotseling geen huis meer hebben. Hier in Amsterdam, in deze kerk, zijn ook velen die geliefden hebben verloren.”

De burgemeester zei het ‘ontroerend’ te vinden dat de Oekraïense president Zelenski heeft aangekondigd reddingswerkers vanuit Oekraïne naar Turkije te sturen. “Vanuit een land in een gruwelijke oorlog komt een gebaar van medemenselijkheid naar een door een aardbeving verwoest gebied. Dat geeft ook hoop.” Onder de genodigden waren onder anderen de Turkse en de Oekraïense ambassadeur.

Aardbevingsslachtoffers

Katholieke kerken in het hele land luidden vorige week de kerkklokken voor de aardbevingsslachtoffers. Zeker 45.000 mensen zijn in Turkije en Syrië om het leven gekomen door de zware aardbevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers, maar de kans dat zij levend worden gevonden is zeer klein.

Over de situatie in het Syrische aardbevingsgebied is minder bekend dan over die in buurland Turkije. In Syrië, waar sinds 2011 een burgeroorlog woedt, is aardbevingsschade ontstaan in gebieden die onder controle staan van de regering en ook gebieden waar verschillende rebellengroeperingen de macht hebben. De internationale hulp aan Syrië komt moeizaam op gang.

