Haller wijst Ajax de weg

Ajax viert de 0-2 van Sebastien Haller ijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax. Beeld ANP

Haller staat inmiddels op vier goals, in de eredivisie loopt hij één op één. Voor de derde keer dit seizoen opende hij de score voor de Amsterdammers. De aanvaller heeft de smaak te pakken. Hij maakte afgelopen week voor Ivoorkust in de interland tegen Kameroen (2-1) ook al beide goals. Haller zal gebrand zijn op goede prestaties in de Champions League, zeker nadat Ajax hem vorig seizoen was vergeten in te schrijven voor de Europa League.

Vier dagen voordat Ajax in Lissabon de degens kruist met Sporting Portugal, in de eerste groepswedstrijd van de Champions League, moest trainer Erik ten Hag vier vaste krachten missen in Zwolle. De Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Taglifacio keerden te laat terug van hun interland tegen Bolivia. Zij kunnen woensdag in Lissabon wel aantreden.

Voor middenvelder Davy Klaassen en keeper Maarten Stekelenburg is dat nog maar de vraag. Beiden kampen met een liesblessure. Hun herstel wordt een gevecht tegen de klok.

Remko Pasveer stond tussen de palen tegen PEC. Op de bank zaten de reservekeepers Charlie Setford en Calvin Raatsie, want ook derde doelman Jay Gorter is geblesseerd.

Klaassen, afgelopen dinsdag nog uitblinker in het Nederlands elftal tegen Turkije, werd zaterdagavond vervangen door Steven Berghuis. Berghuis heeft zijn draai op de rechterflank in Amsterdam nog niet helemaal gevonden. In zijn rol als schaduwspits was het ook nog even zoeken, maar hij drukte in de 29ste minuut wel een groot stempel op de openingstreffer. Berghuis zette een combinatie op met Dusan Tadic, zocht de ruimte op áchter de linksbuiten en kreeg de bal in de loop mee. Zijn lage voorzet werd door Sébastien Haller ingetikt.

Door de absentie van Tagliafico en Martínez kreeg ook Devyne Rensch – de revelatie van vorig seizoen – weer eens speeltijd. Hij speelde verdienstelijk als linksback. Ook David Neres mocht een helft meedoen, als vervanger van de falende Antony.

Weinig kansen

Ajax voetbalde zich bar weinig kansen bij elkaar tegen de nummer laatst van de eredivisie. De ploeg was heer en meester maar was erg slordig aan de bal. De marge bleef lang één doelpunt verschil. Hoe gevaarlijk dat kan zijn, ondervond Ajax tegen FC Twente, dat in de slotminuten een gelijkspel uit het vuur sleepte (1-1). Zover kwam het niet in Zwolle.

Berghuis en Haller vonden elkaar in de 67ste minuut opnieuw, ditmaal uit een corner. De Frans-Ivoriaanse spits sprong boven de kleine keeper Kostas Lamprou uit en kopte beheerst raak.

Tien minuten voor tijd mocht de recente aankoop Mohamed Daramy zijn debuut maken. Hij verving Berghuis. Die tijd was echter te kort voor de snelle Deense vleugelspeler om iets van zijn kunnen te laten zien.