Haarlemmerstraat en -dijk worden tóch weer autoluw

Haarlemmerstraat. Beeld Birgit Bijl

Het waren ongeveer veertig fantastische dagen. Of beter gezegd: vreselijke dagen. Op 13 mei werden de beide straten weer toegankelijk voor auto’s, na een periode van een kleine twee jaar waarin auto’s en scooters werden geweerd.

Inmiddels heeft het bestuur van stadsdeel Centrum het advies van de stadsdeelcommissieleden gevolgd en worden de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk weer autoluw. Voor altijd? Niet helemaal: het wordt permanent ‘mits het juridisch haalbaar’ is en er ‘geen zwaarwegende redenen zijn met betrekking tot veiligheid van verkeersdeelnemers’.

77 procent is voorstander

Om de anderhalve meter tijdens de coronapandemie te kunnen waarborgen, maakte de gemeente in juli 2020 de straten autoluw. Uit een buurtenquête van augustus 2021 bleek 77 procent van de respondenten voorstander te zijn van het weren van auto’s en scooters.

Dat op 13 mei de straten weer opengingen, leidde tot negatieve reacties uit de buurt. Volgens commissieleden zorgt het voor gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door auto’s die dubbel parkeren en door het ontbreken van parkeerplekken die waren verwijderd in het kader van corona.

Niet wachten tot 2023

De commissieleden willen niet wachten op een definitieve beslissing in 2023 over de status van de straten. Dan gaan ze sowieso op de schop en worden ze autoluw, is de verwachting. De leden vinden het daarom ‘contraproductief’ om automobilisten weer te laten wennen aan een situatie waarin ze weer volop welkom zouden zijn.

Het stadsdeelbestuur laat nu weten mee te gaan in het advies van de commissie. Volgens een woordvoerder laat de nieuwe oude situatie nog drie tot vier weken op zich wachten.