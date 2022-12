Grote zorgen: tekort aan leraren basisonderwijs in Amsterdam blijft stijgen

In de grote steden is het lerarentekort groter dan het landelijke gemiddelde van 9,2 procent. Almere heeft met 19,2 procent het grootste tekort. Daarna komt Den Haag met 17,3 procent. Amsterdam sluit de top-3 af. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Amsterdam komt circa 706 fte aan leraren tekort, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het ministerie van OCW. Dat komt neer op een tekort van 16,8 procent, terwijl de stad vorig jaar een tekort van 15,3 procent had. In het speciaal onderwijs is het tekort fors hoger: 31 procent. ‘Dit betekent dat de meest kwetsbare kinderen op scholen zitten met het grootste tekort aan leraren’, schrijft wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) in een maandag gepubliceerde raadsbrief.

In de grote steden is het lerarentekort groter dan het landelijke gemiddelde van 9,2 procent. Almere heeft met 19,2 procent het grootste tekort. Daarna komt Den Haag met 17,3 procent. Amsterdam sluit de top drie af.

Veelkoppig monster

Dit is het derde jaar op rij dat het tekort in Amsterdam stijgt. Daar komt bij dat de tekorten ongelijk verdeeld zijn over de stadsdelen. Nieuw-West komt 25,8 procent tekort, Centrum slechts 3,1 procent. De tekorten zijn ook groter op scholen met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand; daar waar leraren het hardst nodig zijn.

Schoolleiders, die leraren werven, zijn er ook te weinig: Amsterdam heeft een gebrek van 17,9 procent aan schoolleiders, wat gelijk staat aan 51 fte. Als er niets verandert, loopt het lerarentekort op naar meer dan 20 procent in 2025. De uitstroom van gepensioneerden is vooralsnog groter dan de instroom van pabo-studenten en zijinstromers.

Het lukt niet om het lerarentekort, dat eerder al een ‘veelkoppig monster’ werd genoemd, op te lossen. Zowel de schoolbesturen als Moorman maken zich grote zorgen om de toekomst van de Amsterdamse kinderen.

“Goed onderwijs bevordert gelijke kansen, omdat kinderen in staat worden gesteld hun talenten te ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve vaardigheden, maar ook over bijvoorbeeld sociale, creatieve en emotionele vaardigheden. Hiervoor zijn leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals nodig die het verschil willen maken voor hun leerlingen,” zegt Moorman.

Geen leerkracht per klas

Met het Noodplan Lerarentekort wordt sinds 2020 gepoogd de groeiende schaarste een halt toe te roepen. Een investering van 23 miljoen euro moest ervoor zorgen dat de stad er in 2023 vijfhonderd leraren bij zou krijgen. Het geld is onder andere ingezet voor het werven en begeleiden van zijinstromers, en betaalbare woningen, parkeervergunningen, en een uitgebreidere reiskostenvergoeding voor leraren.

Het is duidelijk dat de ambitie van 2023 niet gehaald wordt en dat het onderwijs in de klassieke vorm, een klas met circa 25 leerlingen op een leerkracht niet haalbaar is.

Wethouder Moorman zegt dat Amsterdam alles doet wat binnen haar bereik ligt en verwijst daarmee naar de bovengenoemde interventies, maar noemt deze maatregelen ook symptoombestrijding zolang het Rijk niet met een visie komt voor de langere termijn. ‘Dit vraagt om blijvende inzet op het terugdringen van het lerarentekort en te kijken naar de wijze waarop we het onderwijs en de opleidingen voor toekomstige leraren organiseren. Het bieden van goede onderwijskwaliteit is hierin altijd leidend.’

Het Amsterdamse percentage wijkt in dit artikel af van OCW-cijfers. Na de sluitingsdatum van de meting van OCW bleken de gegevens van een groot schoolbestuur te ontbreken. De gemeente Amsterdam en de schoolbesturen hebben daarom de data van OCW gecorrigeerd. Dit verklaart dat OCW een tekort van 17,6% communiceert en de Amsterdamse schoolbesturen en de gemeente een tekort van 16,8%.

