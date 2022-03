Grote brand in pand Van Woustraat in De Pijp geblust

Het hoekpand waar de brand woedt. Beeld Het Parool

Rond 20.00 uur kreeg de brandweer de eerste melding van de brand. Ooggetuigen meldden dat het om het pand gaat waar bar ‘Het huis van iemand anders’ gevestigd is.

Volgens buurtbewoners stonk het in de omgeving van de brand en was er sprake van veel rookontwikkeling. Meerdere panden zijn korte tijd ontruimd geweest. Een persoon is door ambulancepersoneel ter plekke nagekeken vanwege rookinhalatie. De straat is afgesloten voor verkeer.